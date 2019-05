Kürtőskalács Vigalom lesz május közepén Budapesten

Hat kürtőskalács-készítő stand várja az érdeklődőket sok más program mellett a Kürtőskalács Vigalom elnevezésű rendezvényen május 10. és 12. között a a Fővárosi Állat- és Növénykert játszóparkjában, a Holnemvolt Várban.



A rendezvényen mutatkozik be először a tavalyi Kürtős Kaland nyertes desszertje, a Mákvirág, az aszalt szilvás, mákos, krémes, virágszirom formájú édesség - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A hagyományos, a glutén- és tejmentes, a fitnesz és a különleges ízesítésű kürtőskalácson át az új és a már megszokott kürtőskalács-desszertek várják a látogatókat, a környezettudatosság jegyében minden kürtőskalácsot egy kukoricából készült lebomló csomagolóanyagban kínálják majd.



Mint írják, a rendezvényen szerepet kapnak a Holnemvolt Vár nevezetességei is: a Hetedhét Palota, a Cápa suli és a Sünispotály.



Mindezek mellett táncos flashmobbal is készülnek a szervezők. Lesz kvízjáték és óriási malomjáték, a gyerekeket pedig zenés mesemondással, papírszínházzal, cirkusszal, kézműves foglalkozásokkal és bábjátékkal is várják, esténként pedig akusztikus koncertek szórakoztatják a közönséget.