Kygo modernizálta a hét éve elhunyt Whitney Houston ritka dalát

Hét évvel Whitney Houston halála után a nagyközönség számára szinte ismeretlen dal jelent meg az amerikai énekesnő előadásában. A Higher Love-ból a norvég dj-producer, Kygo készített modern változatot.



A Higher Love című dalt, Steve Winwood szerzeményét eredetileg Whitney Houston harmadik stúdióalbumára, az 1990-ben kiadott I'm Your Baby Tonightra tervezték. Az album menet közben az énekesnő korábbi anyagainál jóval R&B-sebb hangzású lett, az Arista kiadó pedig nem akart feldolgozásszámot a lemezre - írta a www.rollingstone.com.



A feldolgozás végül bónuszként egyedül a lemez japán kiadására került fel, ettől eltekintve a Whitney-féle Higher Love ismeretlen volt a rajongók körében. Hét évvel az énekesnő 2012-ben bekövetkezett halála után örökségének kezelője, a sógornő Pat Houston úgy döntött, itt az idő megjelentetni Whitney Houston korábbi, részben kiadatlan felvételeit. A tervek között szerepel egy hologramos turné, valamint egy teljes lemezanyag is.



Kygót, a szupersztár norvég dj-producert az örökösök az RCA Recordsszal közösen kérték fel az együttműködésre. Pat Houston akkor figyelt fel Kygóra, amikor Marvin Gaye Sexual Healing című dalára készített trop-house remixet.



"Próbáltam olyanná tenni a dalt, amilyen vele lehetett volna, persze az én szám íze szerint is" - mondta Kygo.



Whitney Houston a könnyűzene történetének egyik legsikeresebb előadója volt, több mint 170 millió albumot adott el, eddig egyedüliként hét egymást követő kislemeze lett listavezető Amerikában. Hatszor kapott Grammy-, kétszer Emmy-díjat, harminc alkalommal Billboard Music Awardsot, huszonkétszer American Music Awardsot. Filmszínésznőként is sikeres volt.



Negyvennyolc évesen, 2012 februárjában halt meg: szívbetegsége és kokainfogyasztása miatt belefulladt szállodai szobájának kádjába.