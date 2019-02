Lángoló hajjal is lenyomta a szettet a rocker gitáros

Bármi történjen is, a műsornak mennie kell tovább – gondolhatta magában az iowai Hairball zenekar gitáros-énekese, amikor a színpadon lángra kapott a haja – írja a Bors.A KISS tribute zenekar tagjai pánikolva kezdték eloltani frontemberük, a Paul Stanley bőrébe bújt Bobby Jensen frizuráját, de ő – rockerekhez méltón – nem esett pánikba és lángoló fejjel is lenyomta a szettet.A balesetet – mely akár súlyos sérüléssel is végződhetett volna – a színpadi pirotechnika okozta. Szerencsére Jensennak nem esett baja, és zenésztársa egy biztonsági őr segítségével eloltatta lángoló haját, így a koncert zavartalanul folytatódhatott.A szerencsés kimenetelű balesetet videóra is vették. Ha látni szeretné, kattintson IDE