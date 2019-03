Lánya oldalán tér vissza a képernyőre Rókusfalvy Pál

A Duna Televízió március 31-től vasárnap esténként 21.00 órától új műsorral, a Családi körrel várja a nézőket. Ismerősen csenghet a cím, a műsor ugyanis az 1974-től 1994-ig a Magyar Televízión futó azonos című Családi kört idézi meg. A két műsorvezető pedig nem más, mint Rókusfalvy Pál és lánya, Rókusfalvy Lili . Rókusfalvy Pál több év után tér most vissza a képernyőre:– Nagyon élvezzük a közös munkát. Nekem még egy kicsit szokatlan, egyrészt, hogy Lilivel dolgozom együtt, másrészt, hogy 20 év után újra tévézem. A téma örök. Fontos, hogy a családdal foglalkozzunk: meghatározza a mindennapjainkat ez a kis közösség, ahova hazamegyünk és amiért dolgozunk. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy a Családi kört egy apa-lánya páros vezeti, hitelessé teszi a műsort, hiszen a saját bőrünkön éljük meg a felmerülő témákat, és így közvetlen tapasztalattal tudjuk vezetni, moderálni a műsort. Azért figyelünk arra, hogy a hangsúlyok ne tolódjanak el a mi életünkre. Mi már most szeretjük a Családi kört, reméljük a nézők is így lesznek vele – árulta el Rókusfalvy Pál.– Nagyon jók és érdekesek a témák, alkalmazkodik ahhoz, amit 2019 diktál. Olyanok, amikkel minden család találkozik valamilyen úton-módon. Örülök neki, hogy apuval közösen vezethetjük ezt a műsort. Sok időt töltünk együtt a magánéletünkben, és bár a munkáink eddig nem nagyon fonódtak össze, mindig fontos volt számomra az ő szakmai véleménye. Jó érzés, hogy lát munka közben. A témák, amikről beszélgetünk minket is érintenek. Sok dologban nem értünk egyet, de szerintem ez így van jól, hiszen két külön generáció vagyunk: én tudom képviselni a fiatal anyát, apa pedig az idősebb édesapát és nagyszülőt. Lendülete van a Családi körnek, gördülékeny, minden beszélgetésbe bele tudok mélyedni. Egyszerűen elröpül az idő a felvétel alatt! – tette hozzá Rókusfalvy Lili, akit az M2 Petőfi TV műsorvezetőjeként ismerhettek meg a nézők.A Családi körben több kisfilmmel, történettel készülnek az alkotók, illetve a stúdióbeszélgetések során a szakértő pszichológuson kívül ismert emberek is megszólalnak majd az adásokban. A műsorvezetők a meghívott vendégekkel olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy mit jelent számunkra a család? Hogyan óvjuk meg belső körünket és miként tehetjük újra meg újra az örök fészekké, szigetté, hátországgá? Mi történik akkor, ha épp ez a közeg sérül? A beszélgetéses közben filmek, történetek lesznek iránytűik, hogy végül bebizonyosodjon: Családi körben mindenre van megoldás! A március 31-i első adás a családban lévő digitális eszközök körül forog majd.