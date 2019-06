Latin nyelvű rádiós hírműsort indított a Vatikán

A Hebdomadae Papae, vagyis a Pápa hete című latin hírösszefoglaló minden szombaton 12 óra 32 perctől hallható, ismétlésben pedig vasárnap délután fél 6-tól a Vatikáni Rádió olasz csatornáján. A Vatikán bejelentése szerint a latin hírműsort a Vatican News portálon is közlik majd fordítással kiegészítve. Az első latin nyelvű adás videofelvétele már látható a legnagyobb közösségi videomegosztó portálon "Nem nosztalgiázásról van szó, hanem kihívásról" - mondta a vatikáni kommunikációért felelős Andrea Tornielli. A latin hírek szövegét a Vatikán úgynevezett latin hivatalának munkatársai írják. A Waldemar Turek atya vezette vatikáni hivatal évszázadokon át a szentszéki dokumentumokat, okleveleket írta és fordította latinra. Mai feladatai közé tartoznak azonban már a mindenkori pápa latin nyelvű Twitter-fiókja (Ópontifexäln) mindennapos üzenetei, amelyeket több mint 900 ezren követnek. Innen eredt az ötlet, hogy a hét legfontosabb, Ferenc pápával kapcsolatos eseményeit a Vatikáni Rádió latinul is sugározza. A modern kifejezések fordítása nem jelent problémát: a labdarúgó-világbajnokság latinul Certaminibus Mundialibus Sphaeromachiae lett, az öngyilkos merénylő volontarius suis interromptor, az internetes női influencer pedig concitatrix. Vatikán Állam hivatalos nyelve a mai napig a latin, még akkor is, ha Ferenc pápa és a vatikáni bíborosok a latint leginkább misenyelvként használják. XVI. Benedek pápáról viszont köztudott volt, hogy előszeretettel és jól beszélt latinul. Vatikánváros területén a pénzautomaták feliratai is latinul vannak feltüntetve.