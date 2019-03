Legalább 48 gyereke van egy orvosnak, aki magát használta donorként a mesterséges megtermékenyítésekhez

Legalább negyvennyolc gyermeke van egy indianai meddőségi klinika orvosának, aki a saját spermájával termékenyítette meg a klienseit, anélkül, hogy erről ők tudtak volna. A 80 éves doktor, Donald Cline korábban már elismerte, hogy az 1970-es és 1980-as évek között legalább ötven nő esetében használta a saját spermáját, a tudtuk nélkül - írja a Bors A mostanra már felnőtt, egymásról tudó gyerekek száma 2019-re elérte a negyvennyolcat. Az érintettek egy otthon elvégezhető DNS-teszt alapján jöttek rá az egyezésre. A mintát ugyanis több netes oldalra is el lehet küldeni, amiknek a munkatársai aztán átvizsgálják, hogy van-e egyezés valamelyik felhasználóval. A féltestvérek közül néhányan már fel is keresték egymást, egy közös Facebook csoportot is csináltak maguknak.