Legközelebb a hangjával veszi le a lábáról a közönséget Budapesten David Duchovny

Ezúttal nem a filmvásznon, és nem a képernyők előtt élvezhetjük játékát, hanem tanúi lehetünk muzikalitásának is. Az alternatív rock együttes énekeseként szinte fénysebességgel robbant be a zenei életbe, és hamar elnyerte a kritikusok, közönség elismerését és rajongását.Koncertjei során hatalmas sikereket arat és örömünkre nyilvánosságra hozták a 2019-es koncertturné állomásait, melynek keretében most először Budapesten lép fel a Hollywoody-i sztár és bandája. A legendás sármőrrel 2019. február 11-én találkozhatunk a MoM Sportban a Danubius Music szervezésében.David Duchovny New York-ban született és nevelkedett. A Princeton egyetemre járt, majd a Yale-en szerezte meg mesterdiplomáját angol irodalomból. Már jó úton haladt, hogy megszerezze a PhD fokozatát, amikor elkapta a színészet iránti lázas lelkesedés.Hamarosan Duchovny az egyik legelismertebb, leghíresebb Hollywood-i színésszé nőtte ki magát.Később David filmrendezői feladatot is bevállalt a már amúgy is széles tevékenységi köre mellé, amikor, melyek nagy elismerést és jó kritikákat kaptak. Ezek a következők voltak: “The Unnatural" (Természetellenes), melyben a főszerepet Jesse Martin játszotta; “Hollywood A.D.," melyben a főszereplők Garry Shandling és Tea Leoni voltak; valamint a “William" című epizód. Rendezői tehetségét a Fox listavezető sorozatában a „BONES" -ban („Csontok") is megcsillogtathatta, valamint a „CALIFORNICATION" („Kaliforgia") hat epizódjában is.Duchovny szenvedélye a renegát (hitehagyott) filmek iránt nyilvános elismerést kapott az olyan játékfilmekben való szerepléséért, mint pl. a KALIFORNIA, melyben Brad Prittel együtt játszotta a főszerepet, és az ELBŰVÖLVE c. ellentmondásos filmben, melyet Michael Tolkin rendezett és amelyben Mimi Rogers partnereként játszotta a főszerepet.(„Szemből telibe") című filmben, Steven Soderbergh rendezésében, Julia Roberts és George Clooney partnereként. David ezután még néhányszor röviden visszatért televíziós szerepekbe. Először jó barátjának, Bonnie Hunt-nak a „LIFE WITH BONNIE" (Élet Bonnie-val) című show-jába, mely szerepéért jelölték Emmy díjra 2003-ban. Majd ezután egy felejthetetlen szerepe volt a „Szex és New York" -ban, ahol a Sarah Jessica Parker által alakított Carrie Bradshaw exszeretőjét játszotta.melynek forgatókönyvét is ő írta, és amelyben szereplőként is megjelenik.A film, melynek főszerepeit Robin Williams és Anton Yelchin játszotta, élénken jeleníti meg a fiatalság lelkületét, annak minden örömével és szomorúságával.(„Kaliforgia") hét évig ment a TV csatornákon, mely egészen 2014-ig ment a TV csatornákon.Hank Moody egy nagyon jelentős szereplő volt a filmben, David Duchovny alakításában, mely aztán bekerült a pop lexikonokba. Ezért a szerepéért nyerte el a Legjobb Színésznek járó Golden Globe díjat a Vígjáték kategóriában.A Farrar Straus and Giroux, mely sokáig a New York Times Best Seller listáját vezette. Ezt követte a második regénye, „Bucky F…… Dent", mely szintén a New York Times Best Seller listáját vezette és 2016-ban került kiadásra világszerte.melynek a címe „Hell or Highwater". Második albumát, „Every Third Thought", 2018 februárban adta ki. David és az együttese már turnézott Európában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Ausztráliában. David Duchovny 2019-re tervez egy újabb európai turnét, jelenleg a stúdiójában dolgozik az együttesével a harmadik lemezén.David Duchovnyahol Fox Muldert alakítja ismét. Harmadik könyve, Miss Subways címmel 2018 májusában jelent meg világszerte. Továbbá tervezi, hogy filmre vigye és megrendezze a Bucky F*cking Dent című regényét.David Los Angeles és New York között osztja meg az idejét.