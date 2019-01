Lehallgathatják és meg is figyelhetik az iPhone-tulajdonosokat a FaceTime alkalmazáson keresztül

Súlyos biztonsági rést fedeztek fel az Apple FaceTime video- és hanghívást lehetővé tevő alkalmazásában, amely lehetővé teszi egy iPhone-tulajdonos lehallgatását és kamerája bekapcsolását akkor is, ha nem veszi fel a telefont.



A hibát a 9to5Mac.com oldalon jelezték először, de beszámolt róla számos médium is. A Twitter közösségi oldalra feltett videón látható, ahogy a hiba révén meg és le lehet hallgatni azt a hangot, amely egy FaceTime applikációt használó iPhone-ról érkezik, amelyen nem fogadtak egy hívást.



A hiba a csoportos beszélgetést lehetővé tévő FaceTime Group szolgáltatást érinti, amelyet az Apple tavaly ősszel vezetett be. A cég egyelőre le is állította a szolgáltatást, és azt ígérik, hogy a hibát a héten szoftverfrissítéssel orvosolják.