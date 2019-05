Lehull a lepel: magyar volt az utolsó inka!

Új megvilágításba került a Király utcai KOMPLEX-ben március óta látható és egyre népszerűbbkiállítás, miután egy elismert műkincsszakértő minden kétséget kizáróan állítja, hogy magyar vér csörgedezett az utolsó inka ereiben. Jon Conrad Cordova kereste fel a hárommilliárd forintra biztosított, exkluzív kiállítás szervezőit, hogy tájékoztassa őket az inkák magyarokkal való kapcsolatáról.– Fontos szempontnak tartom, hogy a látogatók is tudjanak a megcáfolhatatlan tényről, mi szerint valóban magyar kötődése és felmenői voltak az eddig ismert utolsó inkának – közölte Az Inkák Aranya kiállítást szervező JVS Group Magyarországgal Jon Conrad Cordova. A szakember elmondta: több tudományos munka is foglalkozott már Antonio Benes-szel, az utolsó inkával, aki a Zemplénben született, édesanyja pedig a Peruból elmenekülni kényszerülő Berzeviczky Sebestyén lánya volt.A világhírű svájci műkincsszakértő elsőre hihetetlennek tűnő szavait a kiállítás szervezői egy hazai tanulmányban is igazolva látták.Az egy évtizeddel ezelőtt megjelent "Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt" című doktori disszertáció is tartalmazza a Cordova által elmondottakat. A szerző, Torbágyi Péter tudományos munkájában azt is feltárta, hogy Berzeviczy Sebestyén nem üres kézzel hagyta el a gyarmati Amerikát. A legenda szerint inka kincseket, a család teljes vagyonát hozta magával, majd elrejtette azt Nedec várában, amikor rövid ideig ott vendégeskedett. Az utolsó inka leszármazottjaid 1964-ben bontatták ki a vár egy részét, és az egyik küszöb alatt egy régi dobozkában kiput, azaz ősi inka csomóírást találtak. Mivel azonban ezt az írást a világon senki sem tudja megfejteni, az utolsó inka kincs tartalma örökké a titkok titka marad...Az Inkák Aranya kiállítás Budapesten, a Király utcai KOMPLEX-ben tekinthető meg, egészen július 31-ig.