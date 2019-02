Lelki okok miatt lett vegetáriánus Peller Mariann

Szívesen kísérletezik a konyhában Peller Mariann, aki nem is olyan régen a Konyhafőnök VIP-ben is megcsillogtatta gasztronómiai tudását. A színésznő örömmel próbálja ki különféle nemzetek konyháját, különösen, ha Ázsia ízeiről van szó. "Gyerekként kifejezetten a magyar konyháért rajongtam. Mostanra azonban kitágult a világ, a nemzetközi konyhát szeretem. Különösen a thai ízeket. Gyakran készítek otthon is thai csirkés levest, igaz csirke nélkül, mert nem eszem húst" - árulta el Peller Mariann a Kalandozó vasárnapi adásában, majd arra is kitért, miért döntött a húsmentes élet mellett.



"Az utóbbi három évben döntöttem úgy, hogy nem fogyasztok húst. Lelki okai vannak, de jobban is érzem magamat így" - mondta a színésznő, aki egy traumatikus történés miatt hozta meg ezt a döntést. "Három évvel ezelőtt a televízióban láttam egy disznóvágást a kezdetétől. Az a pillanat, amikor láttam, hogyan kergetik az állatot és mennyire retteg, ráadásul valószínűleg tudja, hogy mi vár rá...Annyira együtt tudtam érezni az állattal, hogy úgy éreztem, nem akarom ezt okozni semmilyen állatnak vagy élőlénynek, ha egy mód van rá" - mondta Peller Mariann, aki vasárnap arról is mesél az RTL Klubon, hogy miért tartja magát lustának, ha utazásról van szó.