Lilu: Dávid a hasamnak köszön először

Igazi laza anyukaként éli meg második várandósságát Lilu, aki már alig várja, hogy végre a karjaiban tarthassa a család legkisebb tagját. Az utóbbi hetekben maga mögött hagyta a dolgos hétköznapokat, és minden pillanatban arra koncentrál, hogy a legnagyobb szeretetbe és egészségbe érkezhessen meg második kisfia.„Hippi vagyok a várandósság alatt is" – avat be mindennapjaiba Lilu. „Szedek vitaminokat, és próbálok egészséges dolgokat enni, annak ellenére, hogy ilyenkor az ember azokat kívánja a legkevésbé. Figyeltem arra, hogy ne hízzak túl sokat, hogy komfortosan érezzem magamat a saját testemben, amikor csak tudok, sportolok. Így, a vége felé azért már egy kicsit nehezebb, de alapvetően élvezem a gyerekvárás minden pillanatát. Tudom, hogy miért változom, hogy mi történik velem, bennem… Lesz még egy gyermekem!"A csinos műsorvezető azt is elárulta, családjától minden segítséget megkap az utóbbi hónapokban is. „Mi együtt vagyunk terhesek, együtt szülünk, együtt neveljük a gyerekeket. Anyukám minden nap főz nekem, küldi a finomságokat, apukám minden praktikus információnak utánanézett, a tesóm már előkereste az ő babakocsijukat.Lilu fontosnak tartja, hogy születendő kisfia jövőjét már most bebiztosítsa, ezért döntött úgy, hogy a Czeizel Intézet segítségét kéri a köldökzsinórból kinyerhető őssejtek kapcsán. „Dávidnak is levetettük az őssejtjeit. Nem szabad a rosszra gondolni, de még véletlenül sem szeretném, hogy legyen olyan pillanata az életemnek, amikor megbánom, hogy nem éltünk egy ilyen lehetőséggel. Így most bizalmat szavaztam az FH Biobanknak, ahol a kisfiam őssejtjeit tárolják majd. Már átvettem az őssejtlevételhez szükséges dobozt is a Czeizel Intézet munkatársaitól, akik mindig barátságos környezetben fogadnak" – fűzte hozzá az RTL műsorvezetője.Bár Lilu kisfia, Dávid régóta szeretett volna testvért, amikor megtudta, hogy jön a pici, kellett neki egy kis idő, amíg feldolgozta, hogy bővül a család. „Persze nem csak neki, mindannyiunknak megváltozik az élete. Erre a kilenc hónapra nem csak a testnek van szüksége, pszichésen is fel kell készülni a változásra. Az utóbbi hónapokban már úgy érzem, talán Dávid várja a legjobban, hogy megérkezzen a kistestvére. Ahogy hazaérek, a hasamnak köszön először."A második gyerek érkezésénél sokan abba a hibába esnek, hogy igyekezetük ellenére sem tudnak ugyanannyi figyelmet szentelni az idősebbnek, mint abban az időben, amikor még egyke volt. Lilu azonban egyáltalán nem tart ettől, mint mondja, rengeteg a szeretet a családjukban. „Mindig azt mondom Dávidnak, arra kell gondolni, hogy érkezik még valaki, akitől szeretetet kaphat és akinek szeretetet adhat. Nyilván a picinek majd a bátyja lesz a szupersztár".