Lindsay Lohan: nem rágódom a múlton

Fotók: MTV

MTV

Mentorként robban a magyar MTV képernyőre új reality sorozatában Lindsay Lohan február 28-án, a népszerű zenecsatorna új műsorában a VIP házigazdák főnökeként tűnik majd fel. A színésznő új tengerparti klubjába sok híres vendég látogat majd el, DJ-ktől kezdve a felső tízezer tagjain át filmsztárokig. Jó néhányukkal találkozhatunk majd a Lindsay Lohan’s Beach Club első évadában, így nem érdemes kihagyni egyetlen epizódot sem.Az egyik népszerű görög szigeten, Míkonoszon nyitott új szórakozóhelyre kalauzol el minket az MTV új reality-je. Lindsay Lohan megmutatja, milyen szenvedélyesen működik a vendéglátóiparban, és abba is bepillantást enged, hogy mi történik a színfalak mögött. A szereplők, amikor Lohan klubjába jelentkeztek dolgozni, tudták, hogy egy valóságshow részesei lesznek majd, azt azonban, hogy kikkel fognak együtt dolgozni, kik lesznek a leendő házigazdák, egészen addig nem sejtették, amíg meg nem érkeztek Míkonosz szigetére. A botrányaival az egész világot sokkoló színésznő az MTV munkatársaival együtt választotta ki, hogy kik legyenek a VIP házigazdák, megbizonyosodva arról, hogy a vendéglátóipar legjobbjai fognak a Lohan Beach Clubnál dolgozni.Lohan mindig bátorító és támogató szavakkal biztatja munkatársait, de elvárja a kemény munkát a csapattól.– Együttérző vagyok, mindig ott leszek a munkatársaimnak, emiatt bizalommal fordulnak hozzám bármilyen felmerülő probléma esetén. A legfontosabb tanácsom számukra, hogy vegyék komolyan ezt a lehetőséget, képviseljék magukat úgy, ahogy meg akarnak jelenni a nyilvánosság előtt, és, ami a legfontosabb, legyenek erős képviselői a Lohan márkának – fejtette ki az MTV-nek adott interjújában Lindsay Lohan. Ugyanakkor érzelmesen, nagy szeretettel beszélt arról, hogy anyukája vele együtt követte nyomon a beach club létrehozását. – A klub és a műsor számomra azt szimbolizálja, hogy képes voltam legyőzni annyi mindent az életemben, és egyben egy új fejezet kezdetét jelenti.Az MTV új formátuma új kapukat nyit meg Lindsay Lohan számára.– Bármelyik munkáról elmondható, hogy folyamatosan tanulsz, miközben új dolgokat próbálsz ki. Mindig új ötleteket találunk ki arra, hogyan vonzzuk be az ügyfeleket és tegyük felejthetetlenné az ott tartózkodásukat. Azt tervezem, hogy folytatom a vállalkozás bővítését a szakmában lévő más klubokkal – tette hozzá Lohan.Lindsaya médiában szerzett több mint 20 éves tapasztalatával − így nyilatkozott az új reality kihívásairól:− Az adott pillanatban szeretnék élni és a jelenre összpontosítani. Mindig színésznőnek fogom tartani magam, büszke vagyok arra, amit a munkában elértem, és izgalommal tölt el az üzletasszonyszerep és az azzal kapcsolatos feladatok. Még ennél is több van bennem. Nem rágódom a múlton, nem tudom megváltoztatni. Az évek során rájöttem, hogy csak mosolyogni és lélegezni kell, mindig pozitívnak maradni.