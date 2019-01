Ma érkezik a Blöff és az NCIS: New Orleans legújabb évada

Your browser does not support iframes.

Az Amerikában késő ősszel debütált, legfrissebb, ötödik évad az izgalmas akciókra és a váratlan fordulatokra épít. A sorozat főhőse, Pride (Scott Bakula), túlélte ugyan az előző évad végi támadást, de továbbra is az életéért küzd az intenzíven. Amikor gyerekkori emlékei egy gyilkosság helyszínéül szolgáló konténerből kerülnek elő, akkor szembe kell néznie múltjával és fel kell fednie apja titkait. Csapata közben minden erejével azon fáradozik, hogy elkapja az orvgyilkost, az IRA pedig bombatámadással fenyegeti New Orleans városát.Emberrablás, szervkereskedelem, sötét titkok: egyetlen percig sem fogunk unatkozni.A sorozat végre kiszabadul a nagy sikerű Guy Ritchie film árnyékából, és önálló történetszálon indul el, így hátradőlhetünk, nem kell az eredetihez hasonlítgatnunk.Hőseink, miután kikeveredtek a londoni alvilágból, ezúttal a spanyol Costa del Solon bonyolódnak bele a helyi maffia keszekusza hálójába. A Malagán forgatott második évadban határozottabb kontúrt kapnak a gengszterbanda szereplői, a remek hangulatú, napfényes tengerparton zajló forgatás pedig visszaköszön majd a képernyőn. Charlie Cavendish szerepében továbbra is Rupert Grintet, a Harry Potter sztárját láthatjuk. Spanyol tájak, rengeteg arany és gyémánt, pisztolypárbajok és gengszterek, illegális föld alatti bokszmeccsek, jó zenék, mi más? Ilyen a Blöff.