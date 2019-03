Ma indul Dallos Bogi talkshow-jának új évada

Mindig is imádtam a különböző talkshowkat, és a szabadidőmet általában Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, vagy James Corden társaságában töltöm. Nagyon régi vágyam volt, hogy egyszer én is kipróbálhassam magam valami hasonlóban, és nemrég eljött a pillanat, hogy a Petőfi TV-n ezt megvalósítsam. Este 7-kor áthívom magamhoz egy ismert barátomat, hogy dumáljunk, együnk egy kis popcornt, és vicces játékokat játsszunk. Nagyon örültem a pozitív visszajelzéseknek, és imádtam ötletelni, kreatívkodni ezen a műsoron, ezért megkezdtük a 3. évad forgatásait"

Dallos Bogit elsősorban énekesként ismerhettük meg, tavaly azonban több fronton is belekóstolt a műsorvezetésbe az M2 Petőfi TV-n, idén pedig A Dal 2019 egyik házigazdája volt. A fiatal énekesnő két éve új platformon jelentkezett: YouTube csatornáján debütált a 7kornálam!, ahol hétről hétre egy-egy híres személyiséget invitált meg magához.Az új évad premier részeit idén az M2 Petőfi TV-n lehet megnézni, március 18-tól minden hétfőn 21 órától, kedd este pedig online is megérkezik az epizód.Az M2 Petőfi TV-n futó új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző „kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál eddig többek között olyan hírességek jártak, mint Pápai Joci, Freddie, Tóth Gabi, Weisz Fanni, Viszkok Fruzsi vagy Jakabos Zsuzsa.- árulta el a műsorról a házigazda.A 7kornálam! - Dallos Bogival premier részeit megnézheted az M2 Petőfi TV-n hétfőnként 21.05-kor, a YouTube-on pedig annyiszor nézed vissza, ahányszor csak akarod.