Magányosan töltötte születésnapját a 79 éves Pécsi Ildikó

Betegségek, pereskedés, sok izgalom – az elmúlt években ez jutott osztályrészül a Kossuth-díjas művésznőnek, így érthető, hogy nem tervezett tűzijátékos ünneplést a születésnapjára. Pécsi Ildikó egyedül ül gödöllői házában, és várja haza kórházba került férjét írja a – Bors Szerdán ünnepelte 79. születésnapját Pécsi Ildikó. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő – mint mondja – volt már sokkal boldogabb is ezen a jeles napon. Fia és volt menye évek óta húzódó váló- és vagyonelosztási perébe belebetegedett, ahogy a férje, Szűcs Lajos, olimpiai bajnok futballista is.– Sok nagyon boldog évfordulóm volt már, ez a mostani cseppet sem az – mondja Pécsi Ildikó. – Ha ma kívánhatnék valamit, az az lenne, hogy Lajosom legyen sokkal jobban, mint ahogy most van.A lap úgy tudja, hogy az olimpiai bajnok futballista napi rendszerességgel jár kórházba, Ildikó születésnapján is ott tartózkodott, így fordulhatott elő, hogy Ildikó teljesen egyedül maradt a nagy napon.– Egyedül vagyok most itthon, de nincs is igazán mit ünnepelnem – mondja Pécsi Ildikó– Csak reménykedem, hogy kapunk még időt Lajosommal, hogy legyenek még boldog perceink. Az éveim számát nem számolom, matekból egyébként is gyenge vagyok, de az biztos, hogy 1940-ben születtem, remélem megérem a nyolcvanat – teszi hozzá melankolikus hangulatban, majd hozzáteszi: – Nem túlzok, ha azt mondom, ez életem legszomorúbb születésnapja.