Magyar dokumentumfilm nyert fődíjat a berlini romani filmfesztiválon

Bogdán Árpád a berlini romafilmfesztiválon Kép forrása: magyar.film.hu

Bogdán Árpád Gettó Balboa című dokumentumfilmje nyerte a berlini Ake Dikhea? - Romani Filmek Fesztiválja fődíját - közölték az alkotók az MTI-vel kedden.A hétfőn zárult fesztivál nemzetközi zsűrijének indoklása szerint az alkotás a romákat nem áldozatként, hanem az álmaikért tenni képes emberekként mutatja be. A zsűri méltatta Bordás Róbert operatőri munkáját is - írja közlemény.A Gettó Balboa a Genezis című játékfilmjével több fesztiválsikert is maga mögött tudó Bogdán Árpád első egészestés dokumentumfilmes munkája, amely a józsefvárosi gyerekeket felkaroló, börtönviselt, később megtért edző, Misi és a világbajnoki címre törő, tehetséges, de nehéz szociális körülmények közül érkező fiatal bokszoló, Zoli életéről, kettejük kapcsolatáról szól.Az alkotás az iamnewhere, a SpeakEasy Project és a Focusfox Stúdió koprodukciójában készült Ponczók Attila és Csányi Dávid eredeti ötlete alapján. Premierje a Szarajevói Filmfesztiválon volt, azóta több nemzetközi filmfesztivál programjában szerepelt.A dokumentumfilm a budapesti nyolcadik kerületi roma közösség különleges erőfeszítése nyomán jöhetett létre, majd több év fejlesztés után elnyerte a Magyar Média Mecenatúra Program támogatását. Magyarországi premierje a jövő évi Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon lesz - olvasható a közleményben.