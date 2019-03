Magyar filmeket díjaztak Zágrábban és Portóban

Zurbó Dorottya Könnyű leckék című dokumentumfilmje két díjat is nyert a ZagrebDox fesztiválon, Az Úr hangja című legutóbbi Pálfi György-film pedig a legjobb speciális effektek díját hozta el Portugáliából a Fantasporto filmfesztiválról - tájékoztatta vasárnap a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) az MTI-t.



A közlemény szerint a zágrábi dokumentumfilm-fesztivál ifjúsági zsűrije különdíjjal jutalmazta Zurbó Dorottyának a Filmalap Inkubátor Programjában készült alkotását és indoklásában méltatta a Könnyű leckék című portré "egyszerűségét és mozifilmszerűségét".



Zurbó Dorottya első önálló rendezése egy fiatal szomáliai lány életét tárja a nézők elé, aki a felnőtté válás határán új életet kezd Magyarországon. Az elismerés mellett a több mint száz dokumentumfilmet felvonultató ZagrebDox fesztivál rangos emberi jogi díját, a Movies That Matter különdíjat is Zurbó Dorottya filmje nyerte el.



A Könnyű leckék az Éclipse Film gyártásában készült, világpremierje nagy siker volt a locarnói filmfesztiválon, a hazai mozikban októberben mutatták be, világszerte vetítik a nemzetközi filmfesztiválok.



Pálfi György legutóbbi filmjét, Az Úr hangját, mely a Filmalap támogatásával a KMH Film és a kanadai Quite Revolution Pictures koprodukciójában készült, a legjobb speciális effektekért járó díjjal tüntette ki a Fantasporto filmfesztivál szakmai zsűrije szombat este Portóban.



A közlés szerint a Stanislaw Lem regénye alapján készült alkotás az eredeti mű gondolatvilágát adaptálja egy napjainkban játszódó, izgalmas családi krimi keretei közé.



A film harmincas évei végén járó főhőse egy dokumentumfilmben felismerni véli a hetvenes években disszidált és azóta nem látott apját. Felkeresi őt Amerikában, és a találkozás számtalan élményt, fordulatot, tanulságot hoz a fiatalember és apja életébe. Ennek a találkozásnak köszönhető az is, hogy a világ értesül arról: az univerzum megszólalt, nem vagyunk egyedül a világmindenségben.



Az Úr hangja című film visual effects supervisora Juhász Csaba volt. A hazai mozik a rangos tokiói filmfesztiválon tartott világpremiert követően december végén tűzték műsorra Pálfi György legutóbbi filmrendezését.



Portugália nemzetközi seregszemléje, az idén 39. alkalommal és 54 ország részvételével megrendezett Fantasporto Magyar fókusz - Az új generáció címmel külön programot szentelt a magyar alkotóknak, melynek keretében műsorra tűzték a Rossz versek, a Nyitva, a Tiszta szívvel és az X - A rendszerből törölve című magyar mozifilmeket - olvasható a közleményben.