Magyar filmes készített dokumentumfilmet a specialty kávé útján keresztül az igazi fair trade-ről

hogy a fair-trade jóval több egy jelölésnél?

hogy a lánc végén valódi emberek, családok állnak, akinek a tisztes megélhetése múlik egy vásárlói döntésen?

Hiszünk a kétkezi munka valódi értékében és a folyamat állandó fenntarthatóságában. Szeretnénk, ha a Daisuke Mission lenne a közvetlen híd a farmerek és a fogyasztók között azért, hogy a kávénk lenyűgöző történetét elmesélhessük azoknak, akik hozzánk hasonlóan vágynak a legmagasabb minőségre, miközben értékelik a fair trade szellemiségét."

Azt gondoljuk, tudjuk mit jelent a fair-trade. Sokan már tudatosan is keresik az ilyen jelölésű élelmiszereket, de vajon a fogyasztók tudják-e,A Daisuke Mission dokumentumfilm El Salvadorban és Nicaraguában élő kávé-termelő családoktól indulva meséli el a specialty kávé útját a cserjéktől egészen a fogyasztóig, miközben a méltányos kereskedelem valódi jelentőségét mutatja be.A specialty kávéfajtának magas minősége a kiemelt gondoskodásban rejlik, ennek az árát fizetik vissza méltányos áron a farmereknek. A negyedórás, magyar feliratos alkotás megfogalmazza a névadó, Daisuke Tanaka misszióját is; a japán kávémester küldetése, hogy megtalálja a világ legjobb kávéját, miközben az általa kiépített fair trade rendszer anyagi és erkölcsi értelemben is támogatja a specialty kávét termelő családokat.Az út elején közép-amerikai farmercsaládok, a végén pedig a világ legmagasabb minőségű kávéjáért rajongó fogyasztó áll. A filmet Vass Gergely, a díjnyertes Virágvölgy operatőre fényképezte.jelenleg a világon megtermelt összes kávé 95%-át a kereskedelmi kávé teszi ki, ugyanakkor a New York-i árutőzsdén kifizetett ára még a termelők előállítási költségeit sem fedezi, mivel a ma kifizetett ár a 8 évvel ezelőttinek az egyharmadára esett vissza.Ezzel szemben a specialty kávé magasabb árának és a közvetlen kereskedelmének köszönhetően a termelő közép-amerikai farmerek képesek nemcsak fenntartani családjukat, de fejleszthetik közösségüket, infrastruktúrájukat és ezáltal a kávé minőségét is.Ez a rendszer azért fenntartható, mert számos közvetítő kereskedő kiesik a láncból, ettől válik átláthatóvá és nyomon követhetővé a teljes folyamat.- mondta Daisuke Tanaka, a Daisuke Mission alapítója.A misszióhoz csatlakozók ezt a saját maguk is megtapasztalhatják; hiszen a Daisuke Mission keretében minden csésze kávé elfogyasztásával a dokumentumfilmben szereplő családok megélhetését támogatják.A specialty kávé különleges, egy terroirról származó, gondosan válogatott, kézzel szüretelt, garantált minőségű kávét takar, értékelése hasonló a boréhoz. Az elnevezést azokra a kávékra használhatjuk, amelyek az SCA (Specialty Coffee Association) komoly minőségi értékelésén keresztül mennek és egy 100 pontos minősítési skálán legalább 80 pontot érnek el. Ez a verseny a Cup of Excellence, a kávék olimpiája, ahol évről-évre több száz kávéfajta közül választják ki kóstolás útján a világszinten is kimagasló minőségű fajtákat. A Daisuke Mission által forgalmazott kávéfajta a specialty kávé kategórián belül a micro-lot, azaz a dűlőszelektált típusba tartozik, amely kevesebb, mint 1 %-a az összes termelt kávéfajtának. Ez a kávék csúcsa. Ezt a kávéfajtát 1100- 1800 méter magasan fekvő, kis termőfelületen, különleges odafigyeléssel szedik le és gyűjtik össze, gépek bevonása nélkül. Minőségben és ízben is eltér a hagyományos kávéktól, gyümölcsös, édeskés aromával bír.Daisuke Tanaka Daisuke japán kávémester kávé iránti szeretete a Cup of Excellence kávéminősítő verseny nemzetközi zsűri tagjaként kezdődött, ahol magával ragadta a specialty kávé rendkívüli ízvilága. A kávémester megtalálta a módját, hogy fenntartható kapcsolatot építsen ki a világ egyik legjobb kávéját termelő farmerekkel, és Európába is elhozza ezt az élményt. A kóstolás és a pörkölés szakértőjeként a legjobb minőséget nyújtja ügyfeleinek több mint egy évtizede. Daisuke mester két kávézót is üzemeltet Shunanban, Japánban, ahol pörkölik, főzik és árulják is a legfinomabb kávékat.