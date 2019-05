Magyar szereplők a windsori királyi lovas bemutatón

Magyar szereplők is bemutatkoznak az idén az egyik legpatinásabb brit lovas eseményen, a Royal Windsor Horse Show többnapos rendezvénysorozatán.



A több mint hét évtizedes hagyományra visszatekintő, évente megtartott látványos bemutató helyszíne a brit királyi család legnagyobb angliai rezidenciája, a London nyugati határában fekvő Windsor.



Az eseményt rendszeresen látogatja II. Erzsébet királynő. Az idei játékokkal Viktória királynő születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország londoni nagykövete elmondta: Magyarország egyre több erőfeszítést tesz a lovas sportok és a lovas hagyományok megújításáért, az Egyesült Királyság pedig a lovas hagyományok egyik legfontosabb letéteményese.



A nagykövetség ennek jegyében kezdeményezte tavaly a kapcsolatfelvételt a Royal Windsor Horse Show szervezőivel a hortobágyi csikósok és Kassai Lovasíjász Iskola megjelenése érdekében, ennek eredményeként az idén Magyarország képviselői is bemutatkozhatnak a rendezvényen.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ennek nem csupán sportdiplomáciai, hanem országpromóciós jelentősége is van, hiszen Magyarország egy eddig kevésbé ismert, ám ősi és jellegzetesen magyar oldaláról mutatkozik be a nyilvánosság előtt.



Az idei Royal Windsor Horse Showra a hortobágyi Mátai Ménestől hat csikós, egy pusztaötös hajtó, valamint Kassai Lajos ötszörös lovasíjász-világbajnok érkezett tanítványaival.



A csikósok három alkalommal az esti felvonuláson, valamint szombat délután a Copper Horse Arenában lépnek fel.



(Lead-kép: MTI)