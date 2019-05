Majdnem 700 madárodút helyeztek ki tavaly

Nagyon sokszor tanösvények miatt helyezik ki a madárodúkat, de van, ami rejtett, ilyen például a baglyok fészkelését segítő odú is. - írja az Agrárfórum Az állami erdőgazdaságok 40 erdészeti erdei iskolájának mindegyike szervez az erdei madárvilággal kapcsolatos programokat, így évente mintegy 80 ezer gyermek ismerkedhet meg a madarak életével, sokszor közvetlen közelről is bepillantva egy fészekalja cinege vagy más énekesmadár életébe.Tudományos kutatásoknál is fontos szerepet kapnak, amelyeket az erdészek a természetvédelmi szakemberekkel közösen végeznek. mint például a Pilisben a réti sas és feketególya fiókák megjelölése vagy Gemencen egy feketególya-pár életét mutató népszerű webkamera közvetítés.A tudomány mellett az élőhelyek fejlesztését szolgálják az egyes védett és közösségi jelentőségű fajokhoz kötődő programok, mint például a Tisza hullámterében futó Szalakóta Program vagy a kunpeszéri erdőben zajló OAKEYLIFE program, ahol az állami erdőgazdaságok komoly szerepet vállalnak a madártani és természetvédelmi szervezetekkel közös madárvédelmi munkában.