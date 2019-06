Majka megint megsértődött

Majoros Péternek nem elég, hogy nézőcsúcsokat döntöget a koncertjein, hogy rekordot állított fel azzal, hogy Európa legnagyobb szabadtéri rendezvényhelyszínén, a Budapest Parkban három nap alatt adott el két teltházas bulit, hogy a decemberi, a 100 Tagú Cigányzenekarral közösen meghirdetett koncertjeire is napok alatt elkapkodják a je­gyeket, neki ennél is több kell, egyfajta szakmai elismerés, aminek a közelébe mostanában ritkán kerül. - írja a BorsOnline Áprilisban a Fonogram-díj miatt sértődött meg, most éppen a Petőfi Ze­nei-díj miatt akadt ki a Facebook-oldalán.Majka a díjazottak nevét sorolta fel, és sok mosolygó emojit illesztett mellé, vagyis kinevette a listát, amelyen ő nem szerepel. A posztjához azonnal özönleni kezdtek a kommentek, többen azt írják, ne menjen egy bizonyos szint alá vagy hogy inkább örülnie kellene annak, hogy ilyen népszerűségnek örvend. De volt, aki csak annyit írt, hogy Petőfi sem kapott annak idején semmilyen díjat. Hogy ez vajon megnyugtatta-e Majkát, nem tudni, hiszen nem reagált lapunk megkeresésére, elértük viszont telefonon Molnár Ferenc Caramelt, az egyik idei jelöltet.– A magam nevében tu­dok beszélni, nem kívánok reflektálni Majka véleményére – kezdi ha­tározottan Caramel. – Én inkább az a fajta előadó vagyok, aki meglepődik, ha jelölik egy díjra, és természetesen nagy örömmel tölt el. Nem szoktam számolni a jelöléseket és a díjakat sem, ha kapok, az óriási élmény számomra. Ilyen volt idén a Fonogram-díjam. Caramel véleménye szerint akkor van igazán súlya egy elismerésnek, ha nem kapja meg a művész minden évben.– Az első Fonogram-díjamat 2005-ben kaptam, az Év felfedezettje kategóriában. Utána tizennégy évet kellett várnom rá, hogy megkapjam a másodikat. Éppen ezért ez a díj különleges számomra, a polcokon ki­emelt helyen van, a Máté Péter-díjam mellett.