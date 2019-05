Már digitálisan is szerezhet akkreditált nyelvvizsgát

A fiatal generáció jelentős része digitális bennszülöttnek számít, akik számára a digitális eszközök magabiztos használata már nem jelent kihívást. A fejlesztést megelőző kutatások azt támasztották alá, hogy sokuk inkább választana olyan nyelvvizsga formát, ahol a vizsga digitális környezetben zajlik, hiszen a nyelvhasználatra is leginkább digitális környezetben kerül sor. A fejlesztés eredményeképp létrejött Magyarország első teljesen számítógépes nyelvvizsgája, ahol minden készség mérése számítógép segítségével történik - derül ki a digitális nyelvvizsga egyik kifejlesztőjének, a Katedra Nyelviskolának oldaláról.Az iTOLC nyelvvizsga megfelel a magyarországi nyelvvizsga akkreditációs előírásoknak, amelynek alapján 2019. márciusában megkapta az akkreditációt a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtól (NYAK).A vizsga során mind a négy készség (írás, olvasás, beszéd, hallás utáni értés) mérése számítógépen történik. Bár a tudásellenőrzés virtuálisan zajlik, nincs lehetőség visszaélésre, ahogy a lámpaláz vagy az egyéni szimpátia is kevésbé ronthat az esélyeken. Előny továbbá, hogy az írásbeli vizsgáknál nem okozhat galibát az olvashatatlan kézírás, ráadásul teszteredmények egy részét gép elemzi, így a kiértékelés sokkal hatékonyabb és hamarabb kap visszacsatolást a vizsgázó.A budapesti vizsgahelyszín mellett hamarosan megnyílnak az iTOLC nyelvvizsga vidéki vizsgahelyei is 11 városban.