Már ötvenen tudnak egyszerre beszélgetni Skype-on

Ezzel az egészen idáig maximum 25 résztvevőt támogató Skype behozta lemaradását több rivális szolgáltatás mögött, sőt néhol meg is előzi azokat. A vállalati szegmensben ugyanakkor még van hova felkapaszkodnia a Microsoftnak, a Google Hangouts Meet szolgáltatásában például akár 100 fő is bevonható a videobeszélgetésbe - a konzumer piacon a Skype mindenesetre így is ütős opciónak mondható, ha például nagyobb baráti társaságok kutatnak csevegőplatform után - írja a hwsw.hu Az ablak tetején, kör alakú ikonokban megjelenített résztvevők közül a felhasználó eldöntheti, hogy kinek a kameraképét szeretné látni, amelyekből aztán osztott képernyőn egyszerre több is megjeleníthető.A felturbózott csoportos videohívások a Skype legújabb verziójával érhetők el, amelyet a Microsoft nemrég tett elérhetővé.