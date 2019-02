Margot Robbie lenyűgöz, Steve Carell a kétségbeesés legmélyére megy - íme a heti mozipremierek

Vihar előtt

Csodálatos fiú

Két királynő

Az égszínkék tenger közepén arany homokjával tündöklő Plymouth maga a földi paradicsom. Itt dolgozik Baker Dill, akinek az a dolga, hogy a turistákat vigye vadregényes horgászkalandokra Serenity nevű hajójával. Baker már évek óta megszállottja egy legendás halnak, mely újra és újra megmenekül előle őrületbe kergetve a kapitányt, közvetve elrontva a kuncsaftok örömét. Egy nap feltűnik Baker ex-felesége, aki arra kéri, hogy egy tetemesebb összeg fejében vigye ki hajójával a vízre mostani milliomos párját, itassa le és dobja a cápák elé. Íme hát a kísértés, mely nagy fogással kecsegtet. A Vihar előtt akár egy teljesen jó film is lehetett volna, ha az ötlet megszületése és a film elkészülte között nem siklott volna valami félre. A gyenge színészi játék mellett a sztori döcögős, nyögvenyelős mivolta sem teszi élménnyé a történéseket, melyek plot twist jellege is a reméltnél korábban leplezi le magát: nagyon kiszámítható.A David és Nic Sheff memoárjai alapján készült film egy rendkívül érdekes családi dráma. Adott David, aki újságíróként próbál középosztálybeli idillt teremteni második felesége, és két gyermeke számára. A amerikai álom fényét az töri meg, hogy idősebbik fia, Nic, egyre nagyobb mértékben válik rabjává a drogoknak, próbálgatva ezzel a család türelmét. A felelőtlen ígéretek sokasága, és a hasztalan próbálkozások sikertelensége persze mindenki számára komoly megpróbáltatás, mely egy idő után felteszi a kérdést: vajon hol van az a pont, amikor már nem szabad fognunk az önpusztítás útjára tévedt szettünk kezét? A film nem a megszokott módon érinti a témát. Mind a fogyasztó, mind a pártfogó oldaláról komoly tanulságokkal, megvilágításokkal szolgálhat az ügyben. A feltétel nélküli szeretet, mely mondhatni az alkotás központi kulcsa, nem viszi el a cselekményt szirupus irányba, drámai elemei súlyosak, dialógusai erősek maradnak.Stuart Mária és I. Erzsébet trónviszályon alapuló konfliktusát dolgozza fel a Két királynő története. A tizenhat évesen királynévá lett, majd tizennyolc évesen megözvegyült Mária visszatér Skóciába, hogy igényt tartson annak trónjára, ám az angol trónt uraló Erzsébet nem engedhet a birodalmat szétfeszíteni kívánó erőknek. A két királynő egyszerre tiszteli, és féli egymást, ám annak ellenére, hogy rokonok, az árulások és összeesküvések súlyosbította ellentétek nem adnak lehetőséget a megbékélésnek. A feminizmus szellemisége az egész filmet végigkíséri. Teszi ezt olykor hangsúlyosabb, olykor mérsékeltebb módon, néha le is térítve a történetet a történelmi hitelesség útjáról. Ezt ellensúlyozván mind a kosztümök, mind a színészi alakítások kiválóra sikeredtek, így ha történetben nem is, látványvilágban kiválóan idézi a kort.