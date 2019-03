Mario Biondi nyitja Zalacsányban az Örvényeshegy Pikniket

A zalacsányi erdőszélre idén is összművészeti hétvégére hívják május 24. és 26. között a színház, az irodalom és a könnyűzene rajongóit, valamint a gyerekeket. A többszörös platinalemezes, jellegzetesen mély és érzéki hangú Mario Biondi péntek este lép fel, őt követi majd a további napokon Lovasi András, a Bagossy Brothers Company, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Pion István, Boggie, Áron András "Apey", a Dynamite Dudes, a Rutkai Bori Banda, Huzella Péter, Bíró Eszter, Nyáry Krisztián és Király Erika, a Papaver Cousins, Beck Zoli és Háy János, a Gruntig Pigs, Varró Dániel és Molnár György, Malek Andi és az Eszement Meseband, a Kaláka, a Szilárd Piano Projekt, Pindroch Csaba, valamint A Kutya Vacsorája. A közlemény idézi Oszkó-Jakab Natáliát, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány elnökét, az Örvényeshegy Piknik szervezőjét, aki szerint Zalacsány-Örvényeshegy egy nem mindennapi hely, ahol "sajátos megvilágítást és egyedi színt kap minden előadás".



A tavalyi első fesztiválhoz képest idén még több koncert és irodalmi program várható, a piknik harmadik napján pedig ezúttal is a gyerekeké a főszerep játékokkal és koncertekkel. A rendezvény fő helyszínéül szolgáló Pálos Resort idén bővülő területén a tulajdonosok, Badacsonyi Tamás és Nikoletta rég tervezett fejlesztése valósul meg. Az Örvényes-patak völgyében, a pálosok korábbi birtokán április elején érkeznek meg az első dámszarvasok az itt kialakított vadfarmra, a május végi fesztivál vendégei pedig már egy erdei, patakparti tanösvényt is bejárhatnak majd.