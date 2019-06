Más tollával ékeskedik a Carolina Herrera divatház? - Mexikói népi motívumokkal dobott piacra kollekciót

A mexikói kormány azzal vádolja a Carolina Herrera divatházat, hogy Resort 2020 nevű kollekciójában mexikói kulturális motívumokat használt fel.



Alejandra Frausto mexikói kulturális miniszter levelet küldött a venezuelai dizájnernek és Wes Gordonnak, a divatház kreatív igazgatójának, amelyben arra szólítja fel őket, ismerjék be, hogy "őslakosok művészetének motívumait" használták a Resort 2020 kollekcióban.



A Hidalgo állambeli Tenango de Doriából és az Oaxaca állambeli Istmo de Tehuantepecből származó hímzéseket hozta fel példaként a motívumok másolására Frausto, aki - az El País című lap szerint - a levélben rákérdezett arra, hogy vajon ezek a közösségek látnak-e valamilyen hasznot a ruhák eladásából.



"Ezekben a hímzésekben megjelenik a közösség történelme, minden elemnek személyes, családi és közösségi jelentése van" - idézi Fraustót a BBC News.



A mexikói kormány néhány hete jelentette be új terveit, amelyek szerint az őslakos közösségek megkapják a jogot arra, hogy alkotásaikról és kultúrájuk elemeiről maguk rendelkezzenek, hogy megakadályozzák "hagyományos művészetük plagizálását".



A Carolina Herrera szóvivőjének szerdai közleménye szerint a divatház méltányolja "a mexikói művészek csodálatos és változatos kézműves és textilmunkáját" és elismeri, hogy a kollekciót "a kultúra gazdag színei és művészi technikái" inspirálták.



A kollekciót ezen kívül is érték kritikák, nem csak mexikóiaktól. A Twitteren többen kifogásolták, hogy miközben "közvetlenül a keményen dolgozó mexikói művészektől vették el a mintáikat", a kollekciót bemutató modellek egyike sem latin-amerikai.