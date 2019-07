Még csak 29 éves, de már ő a leggazdagabb celeb

Taylor Swift a legtöbbet kereső celeb a Forbes magazin friss listáján - számolt be róla csütörtökön a BBC News.



A Forbes a 29 éves popénekes adózás előtti bevételét a 2018. június 1. és 2019. június 1. közötti egy évben 185 millió dollárra (53 milliárd forintra) becsülte. Swift legutóbb 2016-ban vezette a legjobban kereső hírességek listáját, akkor az adózás előtti éves bevétele 170 millió dollárra (49 milliárd forintra) rúgott.



Swift 2018-2019-es bevételének zöme Reputation című stadionturnéjából folyt be. A Forbes szerint ez volt minden idők legnagyobb bevételű turnéja az Egyesült Államokban.



Augusztusban várható az énekesnő új albuma, a Lover, amelyet a Republic Records lemezkiadó jelentet meg.



Az üzleti magazin százas celeblistáján a második helyet Kylie Jenner közösségimédia- és valóságtévé-sztár foglalja el, aki augusztusban ünnepli 22. születésnapját. A lap szerint becsült adózás előtti éves bevétele elérte a 170 millió dollárt (49 milliárd forintot). Idén a Forbes egy másik rangsorában, amely a saját erejükből meggazdagodott nők vagyonát vizsgálta, egymilliárd dollárosra (289 milliárd forintosra) becsült nettó vagyonával első lett Jenner. Az amerikai celeb bevételeinek nagy része egyébként jól menő szépségüzletéből származik.



Az éves bevételi lista harmadik helyén Kanye West rapper jelent meg 150 millió dollárral (43 milliárd forinttal). A 42 éves zenész 2018-2019-es jövedelme részben sportcipő-birodalmából származik. A Forbes megjegyezte, hogy West három éve a Twitteren még arról írt, hogy 53 millió dolláros (15 milliárd forintos) adósságban úszik.



A tíz legnagyobb éves bevételű sztár között szerepel három focista: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Neymar, továbbá a The Eagles rockegyüttes és Phil McGraw, azaz Dr. Phil tévés személyiség.



A brit hírességek közül az ötödik helyen álló Ed Sheeran énekes mondhatja magáénak a legnagyobb bevételt elmúlt évi adózás előtti 110 millió dolláros (32 milliárd forintos) keresetével.



A százas lista újoncai között tűnik fel a dél-koreai BTS együttes a 43. helyen, Ariana Grande a 62. helyen és Paul Rudd amerikai színész, a Hangya és Darázs, valamint a Bosszúállók: Végjáték sztárja a 83. helyen.