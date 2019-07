Még egy hétig látható Renoir aktja a Szépművészetiben

Pierre-Auguste Renoir Fekvő női akt (Gabrielle) című festménye a Szépművészeti Múzeum kamarakiállításán. Fotó: MTI/BALOGH ZOLTÁN

A francia impresszionista mester festményével, amely az intézmény elmúlt száz évének legjelentősebb értékű szerzeményezése, augusztus 8-tól a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán találkozhatnak majd a látogatók - közölte az MTI-vel szombaton a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria.Mint a közlemény emlékeztet, a csaknem életnagyságú, 1903-ban festett akt 12,3 millió dollárért, azaz mintegy 3,5 milliárd forintért került magyar tulajdonba. A remekművet még egy hétig a Szépművészeti gyűjteményében őrzött, korábbi Renoir-festmény (Fiatal nő mellképe) és néhány, a 20. század első felében a gyűjteménybe került modern francia műalkotás - Paul Gauguin, Paul Cézanne, Eugene Boudin, Maurice Denis, Charles-Francois Daubigny, Camille Pissarro, és Pierre Puvis de Chavannes festményei - társágában láthatja a nagyközönség. A festmény több mint száztíz éve, 1907-ben már bemutatkozott Budapesten, a Nemzeti Szalon kiállításán, ám akkor azt a Szépművészeti Múzeum nem tudta megvásárolni.A magyar kormány támogatásának köszönhetően Renoir remekműve most visszatért Budapestre - idézte fel a múzeum. Az egyik legismertebb francia impresszionista mester alkotásának megvásárlása a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette: a The Times a nyár 25 legfontosabb látnivalója köré sorolta a Renoir remekművét bemutató, budapesti tárlatot. A tekintélyes brit napilap internetes kiadásában olvasható cikkben olyan bemutatók mellett szerepel a Szépművészeti kiállítása, mint a New York-i Metropolitan, a párizsi Louvre, a Pompidou, a firenzei Uffizi vagy a madridi Prado tárlatai.