Megdöbbentő vallomást tett plasztikáztatásai kapcsán Kelemen Anna

Az elsőt nagyon hamar megszokja az ember, és elmegy a saját testének a normális látása. Nálam ez elég hamar megtörtént

Olyan szépségideált kerget, amely csak neki tetszik © RTL Klub

Biztos van ízlésficamom, mert nekem tetszenek a nagy mellű, kis orrú, felhúzott arcú hollywoodi rémek, akik senki másnak nem tetszenek. Biztos, hogy okozott torzulást a személyiségemben a plasztika: olyanná váltam, aki nagyon meg akar felelni a saját elvárásainak

A Toplista mai adásában a plasztikai sebészet történetének legnagyobb, legmeglepőbb átalakulásait mutatják be az RTL Klubon, köztük a legismertebb hazai szilikonbombázóval, a 39 éves Annácskával, aki nemcsak megdöbbentő átalakulásáról beszél, hanem annak lelki hátteréről is.– mesélte a Borsnak Anna, aki már négy mellplasztikán, orrplasztikán és számos szájnagyobbításon van túl. És persze egy botrányos, zűrös korszakon pornóval, drogokkal. Néhány éve még pszichológus segítségét is kérte, hogy fel tudja dolgozni az életét.– magyarázta a szőkeség, aki örülhet, hogy vannak olyan orvosok, akik még neki sem vállalnak el minden beavatkozást.– Jó, hogy féken tartanak az orvosok, mert a fenékimplantátumok is elkezdtek érdekelni. Hozzáteszem: Magyarországon olyan lánnyal nem találkoztam, akinek valóban szép a feneke. Nekem a nagy popsi, nagy cici, nagy száj, kicsi orr bejön, bár tudom, hogy nagyon közönséges – ismerte be Anna.