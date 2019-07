Megérkezett a Cloud 9+ új lemeze!

A Mixtape 10 számot tartogat, amelyek fele már korábban megjelent és meghódította a szakmát és közönséget. Az albumon – ahogy a címe is sejteti – különböző, drum and bass, rock, pop és dubstep műfajú dalok keverednek, angol és magyar szöveggel fűszerezve.Az új nagylemezen számos előadóval működött együtt a csapat – a korongon felcsendül az AWS ( "Viszlát nyár" ), Deego, a Hősök, ( "A Város Visszavár" ), Járai Márk, Fura Csé ( "Valaki Mondja El" ) és Mc Fedora ("It's Monday") is.A Mixtape élőben július 5-én a Budapest Parkban debütál, a bulira számos meglepetéssel készülnek a fiúk - az egyedi, külön az eseményre tervezett vizuál előtt új dalok, illetve korábban nem hallott remixek is megszólalnak majd.A csapat nemrég tért haza orosz miniturnéjáról, amely során Moszkvában és Szentpéterváron játszottak. „Életre szóló élmény volt! Még sosem voltunk Oroszországban, eszméletlen érzés volt azt látni, ahogy megmozgattuk a két nagyváros közönségét. Jó visszajelzés volt számunkra, hogy van helyünk külföldön, és van erre a típusú zenére közönség".Pénteken a Budapest Parkban a hazai közönség is kitombolhatja magát a Cloud dalokra, a Mixtape addig is az alábbielérhető.