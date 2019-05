Meghan Markle évekkel ezelőtt eldöntötte, híres brit férfi lesz a férje

Lizzie Cundy amerikai televíziós személyiség szerint Meghan évek óta tudta, milyen férfi mellett akar megállapodni: egy híres britre vágyott.



A két nő 2013-ban kötött jó barátságot, három évvel azelőtt, hogy Meghan megismerte Harryt.



– Az egyik csajos traccspartinkon megkérdezte tőlem: nem ismersz egy híres brit fickót? Szingli vagyok, és odavagyok az angol férfiakért – idézte fel Meghan szavait Lizzie a The Sunnak.



– Azt feleltem: hát menj, szerezz egyet! – tette hozzá a nő, akinek meggyőződése, hogy ő adta meg a végső lökést ahhoz, hogy az amerikai Meghan Markle a tengerentúlon keresse az igazit.



Annabelle Knight kapcsolatszakértő a The Sunnak kifejtette: Meghan korábbi párjai mind csak lépcsőfokok voltak a végső célja, a hercege felé. Egy ideje már az Egyesült Királyságban kereste az igazit, s néhány hónappal azelőtt, hogy megismerte Harryt, 2015-ben felvette a kapcsolatot a helyi X Faktor korábbi győztesével, a macsó Matt Cardle-lel, aki épp a színpadi karrierjét építette. Annabelle szerint Meghan általa akarhatta megismertetni magát a brit szórakoztatóiparban.



Ám korábban sportolófeleségként is el tudta volna képzelni magát. Az egyetem alatt összejött a neves baseballedzővel, Steve Lepore-rel, az ő segítségével akart befolyásos emberek közelébe kerülni, hogy így léphessen előre színészi pályáján.



Meghan később a forgatókönyvíró Brett Ryland mellett kötött ki. Bár a férfi bálványozta őt, ám nem volt kölcsönös a vonzalom. Mivel Brett nem mozdította előre a karrierjét sem, ezért Meghan elhagyta őt.