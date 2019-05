Megjelent a Cimbaliband zenekar új lemeze

Iram címmel jelent a Cimbaliband zenekar új lemeze, amelyben az együttest vezető Unger Balázs népzenei ihletettségű dallamaira Danics Dóra énekes írt szövegeket.



"Ez a harmadik közös lemezünk, amelyen Danics Dóra nemcsak énekesként, hanem alkotóként is közreműködött, hiszen a szövegek nagy részét ő írta" - emelte ki Unger Balázs, a zenekar vezetője az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. Hozzáfűzte: a balkáni és a magyar népzene ihlette zenéket ő maga szerezte.



Azért lett a címadó dal az Iram című szám, mert ez jellemzi leginkább a lemez energikusságát - emelte ki Danics Dóra énekes.



A zenekarvezető elmondta, hogy a számokat mindig igyekeznek úgy felépíteni, hogy azok a klasszikus magyar népzenei elemek mellett moderneket is tartalmazzanak, erre törekedett Danics Dóra is, a dalszövegek megírásakor.



A Fonó gondozásában megjelent lemez tizenegy dalt tartalmaz Danics Dóra (ének, vokál), Unger Balázs (cimbalom, ének, vokál), Unger Gergő (gitár), Solymosi Máté (hegedű), Tóth Gergely (nagybőgő), Babos Lőrinc (dob, derbuka), valamint Barity Zorán (harmonika) és Gólya Péter (brácsa) tolmácsolásában.



Danics Dóra a Cimbalibandben kezdett foglalkozni a népzenével és a balkán dallamaival, ebben a stílusban a közönség először az együttes Recycle és Balkán Projekt című korábbi lemezein hallhatta.



Unger Balázs elmondta, hogy a zenekar a nyár folyamán számos belföldi és határon túli koncertet ad, de fellépnek a BBC WOMAD (World Of Music, Arts and Dance) fesztiválján is az Egyesült Királyságban a nyár közepén.