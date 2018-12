Megjelent a Grammy-díjas Alessia Cara második albuma

A lemezen olyan nő szerepében mutatkozik be, aki még mindig keresi önmagát, és szociális érzékenységét szeretné megmutatni a nagyközönségnek.



Az album tö életes folytatása a 2015-ös Know-It-All-nak, melyen szintén az érzelmek szokatlanul őszinte kifejezése dominál.



Az első lemezen szereplő, Scars to Your Beautiful című dalában pédául a szépség felszínességet kritizálta, a Logic-kal özös 1-800-273-8255-ban pedig arra hívjá fel a figyelmet, hogy az öngyilkosság megelőzhető.

Erre a korongra került fel a How Far I’ll Go is, ami a Moana című Disney-mese betétdala lett.



Alessia második stúdióalbumán ha lehet, még nagyobb őszinteséggel tárulkozik ki hallgatói előtt. Már az első dalban, a Growing Pains-ben is ezt bizonygatja: "Minden egyes szóban van igazság, amit leírok" .



Egyébként a lemezen szereplő összes dal szövegét ő írta – ha figyelmesen hallgatjuk, kirajzolódik belőlü a magányossággal, az aggodalommal és depresszióval, az általános hiábavalósággal való üzdelme. Egy élénk és dinamikus hangú fiatal nőt hallunk, aki még mindig keresi önmagát.



Az énekesnő próbál bátorítani és empátiával lenni az emberek felé. “Csak rázd le magadról a felhőket amik övetnek téged és hagyj időt önmagad megtalálására"-vallja.



A The Pains Of Growing zenei hangzása nagyon változatos: a Not Todayold school RNB, a Comfortable özéptempós Motown, a Trust My Lonelypedig reggae-s – de az I Don’t Want To-t és a Little More-t például egy szálakusztikus gitárral vette fel, saját alagsorában.