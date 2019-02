Meglepetés az Oscar-gálán: a Zöld könyv lett a legjobb film - Rengeteg fotó

A Zöld könyv a hatvanas években, a szegregáció idején játszódik, amikor a fekete zongoraművész Don Shirley (Mahershala Ali) koncertturnéra indul olasz sofőrjével (Viggo Mortensen) az amerikai délen. A filmben nyújtott alakításáért Mahershala Ali a legjobb férfi mellékszereplő Oscarját vehette át, és a legjobb eredeti forgatókönyv díját is megkapta a produkció.A házigazda nélkül megrendezett ceremónia másik nagy nyertese Alfonso Cuarón Roma című fekete-fehér mexikói alkotása volt, a filmet forgalmazóA filmmel Cuarón a hetvenes évek elején Mexikóváros Roma negyedében eltöltött gyermekkorát idézte fel.. Cuarón az első rendező, aki az operatőri Oscart is megkapta ugyanazért a filmjéért.a filmzenét komponáló Ludwig Göransson elismerésén kívül a jelmez és a legjobb díszlet Oscarját is elnyerte. Afroamerikai művészként a jelmeztervező Ruth E. Carter és a díszlettervező Hannah Beachler is elsőként lett Oscar-díjas a maga kategóriájában.A kategória díjátA kedvenc című történelmi drámában nyújtott játékáért. A legjobb színész Oscar-szobrát pedig a Bohém rapszódiában Freddie Mercuryt alakító Rami Maleknek adták át.Regina King, a Ha a Beale utca mesélni tudna című filmért megkapta a legjobb női mellékszereplő Oscarját.Spike Lee filmje, a Csuklyások: BlacKkKlansman, amely hat kategóriában volt jelölt, a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját nyerte el a gálán. A színpadra érkező Lee a díjat bejelentő Samuel L. Jackson nyakába ugrott örömében., amely Alex Honnold sziklamászóról szól.Az egész estés animációs filmek között a Pókember - Irány a Pókverzum című alkotást jutalmazta a filmakadémia.A legjobb rövid animáció Oscarját a Bao című produkció kapta.A rövid dokumentumfilmek mezőnyében az indiai nőkről szóló Period. End of Sentence alkotói nyertek.A legjobb vizuális effektusokért Az első ember című filmet díjazta az amerikai filmakadémia.A legjobb eredeti betétdal Oscarját pedig Lady Gaga vehette át a Shallow című számért a Csillag születik című filmből.A legjobb vágás, hangvágás és hangkeverés díját a Bohém rapszódia című film kapta.A lassan csordogáló műsorban később a legjobb betétdal kategória több száma is elhangzott, köztük Lady Gaga és Bradley Cooper előadásában a Shallow.