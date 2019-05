Meglepetés: öt babára számítottak, hat született - fotók

Újszülött hatos ikrek egyike a krakkói egyetemi klinikán 2019. május 21-én.

Újszülött hatos ikrek édesapja, Szymon Marzec a krakkói egyetemi klinikán tartott sajtóértekezleten.

Fotók: MTI

A hétfőn született hatos ikrek, négy lány és két fiú mind egészségesek - hangzott el a krakkói Egyetemi Kórház sajtóértekezletén kedden.A kislányok, Zosia, Kaja, Malwina és Nela, valamint a kisfiúk, Filip és Tymon császármetszéssel születtek a terhesség 29. hetében. Orvosaik elégedettek az állapotukkal, bár a gyerekek tüdeje és központi idegrendszere még kissé fejletlen, mivel koraszülöttek.A legkisebb iker 890 gramm, a legnagyobb 1300 gramm súlyú. Mindannyian inkubátorban vannak. Várhatóan több hónapig tartják őket megfigyelés alatt a kórházban az előtt, hogy hazamehetnének.A hatos ikrek édesanyja, Klaudia Marzee a lengyel televíziónak elmondta, hogy csak öt babára számítottak, úgyhogy a családnak is meglepetés volt, hogy hatos ikrek születtek.A szülésnél orvosokból és szakdolgozókból álló negyventagú csoport segédkezett.A gyermekek apja, Szymon Marzec nagy örömmel beszélt a kicsik érkezéséről, de hozzátette, hogy sok aggodalom is kísérte jöttüket. "Boldogok vagyunk, hogy a gyerekek a lehető legjobb kezekben vannak, és most már mi is mellettük lehetünk és átadhatjuk szeretetünket" - mondta.Lengyelországban először születtek hatos ikrek.