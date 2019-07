Megtaláltuk Yodát a Marson - Mutatjuk az eredeti fotót

Érdekes "szikla" a Marson

Yoda fejének árnyéka a Marson. Ha az egész követ jobban megnézzük, inkább egy békára emlékeztet.

Az igazán megdöbbentő ez a minta a kőben. Olyan, mintha egy kereszt lenne, egy hurokkal a tetején, mellette pedig még pontmintát is felfedezhetünk.

A külföldön közismert Scott C. Waring végre megtalálta az eredetijét annak a fotónak , ami évek óta borzolja az internetezők idegeit. Ő egy páviánt fedezett fel a képen, ami egy helyben ül, és rendezget maga körül valamit. Sokan támadták a képet, mondván, hamisítvánnyal van dolgunk.A fotóról kiderült, hogy tényleg a Marson készült, méghozzá 2015-ben. Az igazi képen ugyanúgy ott van a majom, sőt, körbenézve felfedezhetjük még Yoda alakját is az egyik kövön. Ez persze viccesen hangzik, de egy békának látszó dolgot is láthatunk a homokban. Az arányokról viszont fogalmunk sincs, hogy mi mekkora, sőt azt sem tudjuk, hogy tényleg élőlényeket, azok maradványait, vagy fura alakú köveket nézünk.Néhányan azt állítják, hogy a Marson nem vagyunk ott, vagy ha el is jutott néhány mars járó a bolygóra, nem onnan teszi közzé a NASA a képeket, hanem a kanadai Devon- szigeten készült képeket szerkesztik meg. A sziget lakatlan, és nagyon hasonlít a marsi tájakra.Két dolog biztos. Ha elfogadjuk, hogy a felvételek a Marson készültek, akkor fel kell tennünk a kérdést: élőlényeket látunk a képen? Ha viszont azt fogadjuk el, hogy a Devon- szigeten készültek a képek, arra a kérdésre kell választ kapnunk, hogy élnek-e ott páviánok.Ha ezek tényleg a Marson készültek, az lehet a háttérben, hogy az ember mindenben ismerős mintákat keres, legyen az egy arc, vagy bármi, amit azonosítani tud. Jó példa erre a korai mars kutatás egyik fotója, az Arc, ami csak egy bizonyos szögben emlékeztet minket arcra.