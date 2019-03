Megújulnak az országos digitális földfelszíni televíziós hálózatok 2020-ban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) most induló pályázata révén - közölte az NMHH csütörtökön.A közlemény szerint a hatóság - véleményezés céljából - már közzétette honlapján az áprilisban meghirdetendő pályázat tervezetét. A piaci szereplők észrevételeit, véleményét március 26-áig várja az NMHH és a tervek szerint júniusban hirdetnek nyertest., de annak érdekében, hogy a frekvenciák újraosztása ne okozzon fennakadást, elegendő időt hagyva a felkészülésre már idén áprilisban meghirdetik a pályázatot - írták.A pályázat nyertese öt hálózatot építhet ki és üzemeltethet 2020. szeptember 6-ától 12 éven át. Az NMHH feltételként szabja a pályázóknak, hogyaz új hálózatokon is.Magyarországon jelenleg öt, DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), azaz digitális földfelszíni videós jeltovábbítást lehetővé tevő hálózat működik 470 MHz és 790 MHz között (az UHF-sávban), melyeken az üzemeltető 12 ingyenes és 47 fizetős televíziócsatorna, valamint a 4 közszolgálati rádiócsatorna műsorát továbbítja.A lejáró jogosultság újrapályáztatása nemzetközi kötelezettség is, ezt azonban az európai uniós irányelvek alapján – összhangban a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által megfogalmazott célokkal, illetve a Nemzeti Ütemtervben foglaltakkal –. A technológiai fejlődésnek köszönhetően ugyanakkora 700 MHz nélküli UHF (470–694 MHz) frekvenciasávban a pályázaton.Több csatorna vagy jobb vételi minőség mellett is marad hely az 5G-s fejlesztéseknek, ami a jövőben akár a mostaninál több tévécsatorna elérését, akár a meglévők jobb minőségű vételét is lehetővé teheti majd. Emellett a „kiürülő" 700 MHz-es sáv kulcsszerepet játszik a szintén idén tervezett mobil célú frekvenciaértékesítésben, és ez a sáv is használhatóvá válik majd az 5G-s fejlesztésekre, a jövő technológiáira. A mosta felhasználóknak, műsorterjesztőknek, médiaszolgáltatóknak.A kódolatlan csatornák vételének folyamatossága pályázati feltételA pályázaton az NMHH kiemelt célja a nézői érdekek szem előtt tartása., azaz a meglévő DVB-T-s set-top-boxát vagy televíziókészülékét senkinek sem kell lecserélnie. Az előfizetéses szolgáltatások körét a modernebb hálózatokon a nyertes a saját üzleti döntése alapján határozza majd meg, melyhez biztosítania kell – ingyenesen vagy díj ellenében – DVB-T2-es set-top-boxot. Ez azonban a kódolatlan csatornákkal ellentétben – ahogy jelenleg is – piaci alapú szolgáltatás.mind a digitális televíziózás, mind az ötödik generációs internetes hálózatokra épülő megoldások terén.A véleményezésre most közzétett dokumentációtervezethez kapcsolódóan szakmai konzultációt is szervez az NMHH a piaci szereplők számára, amely március 20-án,. A tervek szerint már júniusban nyertest hirdethet a hatóság.A mostaniaknak megfelelő két DVB-T-s hálózatot 2020. szeptember 5-éig kell majd kiépítenie a leendő üzemeltetőnek, és biztosítania azokon az előfizetés nélküli, közszolgálati csatornák folyamatos elérését. Az előfizetéses szolgáltatásoknak helyet adó három modernebb hálózat elindítására további hat hónapja lesz a nyertesnek, de már a pályázati dokumentáció március 6-án közzétett tervezetében is fontos értékelési szempont ezek mielőbbi megvalósítása, azaz közös – hatósági és üzemeltetői – érdek, hogy a kódolt csatornák is a lehető legrövidebb időn belül hozzáférhetőek legyenek majd jövő év szeptember eleje után.