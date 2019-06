Megvan, kik kapnak Oscar-életműdíjat az amerikai filmakadémián

David Lynch amerikai filmrendező, Wes Studi cseroki-amerikai színész és Lina Wertmüller olasz filmrendező Oscar-életműdíjat kap, Geena Davis amerikai színésznőt pedig Jean Hersholt Humanitárius-díjjal tünteti ki idén az amerikai filmakadémia - jelentette be hétfőn a testület.



Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kormányzói tanácsa a szokásosnál hónapokkal korábban, szombaton szavazott az elismerésekről, amelyeket október 27-én adnak át a filmakadémia 11. kormányzói díjátadó ceremóniáján a hollywoodi Ray Dolby Bálteremben.



A 63 éves Davis a nemek közötti egyenlőség megvalósulásáért tett erőfeszítései, köztük a Geena Davis Institute on Gender in Media nevű non-profit szervezet és a sokszínűségre fókuszáló Bentonville Filmfesztivál megalapításáért kapja a Jean Hersholt Humanitárius-díjat. A színésznő Az alkalmi turista című filmben nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, a Thelma és Louisért a legjobb női főszereplők kategóriájában volt esélyes.



Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak Oscar-díjat.



A 73 éves Lynchet négyszer jelölték már Oscar-díjra. Az elefántemberért a legjobb rendező, valamint a ma már a legjobb adaptált forgatókönyv elnevezésű kategóriában volt esélyes az aranyszoborra. A Kék bársony és a Mulholland Drive - A sötétség útja című filmekért a legjobb rendezők mezőnyében volt esélyes.



A 71 éves Studi soha nem kapott még jelölést, ám több Oscar-díjra jelölt, vagy Oscar-díjas alkotásban, úgy mint a Farkasokkal táncoló, Az utolsó mohikán, Az új világ és a Geronimo - Az amerikai legenda is játszott.



A 90 éves Wertmüller 1976-ban első nőként volt esélyes a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjra a Világszép Pasqualino című filmjéért. Az aranyszobrot végül John G. Avildsen vihette haza a Rockyért. Wertmüller óta mindössze négy másik nő, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow és Greta Gerwig jutott be a legjobb rendezők kategóriájába és közülük Bigelow nyerte el egyedül az elismerést A bombák földjén című filmért.



A 92. Oscar-ceremóniát 2020. február 9-én tartják a hollywoodi Dolby Színházban.