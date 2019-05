Meztelen, terhes szelfit vállalt be John Legend felesége - fotó

–

Chrissy Teigen, aki a Sports Illustratedben debütált modellként még 2010-ben, ám kétségtelen, hogy a legtöbben a szupersztár John Legend feleségeként ismerik, láthatóan nem bánja, ha meg kell szabadulnia a ruháitól. Alakja tökéletes, és ezt nem is rest megmutatniAz Egyesült Államokban a hétvégén tartották az anyák napját, ennek kapcsán tette ki Chrissy egy korábbanmég terhessége alattkészült meztelen szelfijét az Instagramra. Gyorsan be is gyűjtött közel kétmillió lájkot.