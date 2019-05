Mi történt Ázsiában? Szétszakadt Ördög Nóra családja

Nem várt fordulatokat eredményezett a TV2 és az Ázsia Expressz 2 celebjeinél a pár héttel ezelőtti Srí Lankai fiaskó, amikor Felháborodást váltott ki a helyiek körében, hogy az egyik férfi páros tradicionális esküvői viseletet öltött magára egy feladat kedvéért. A stáb így a tervezettnél korábban, Indiában folytatta a forgatást. - írja a BorsOnline Míg a verseny zárásaként Thaifölddel is kiegészülnek a műsor 2. évadának helyszínei. Ez természetesen Ördög Nóra életére is hatással van, mint a verseny egyik legfontosabb elemének, neki is végig a versenyzőkkel kell lenni. Férje, Nánási Pál azonban nem tudta vállalni a gyerekekkel, Micivel és Vencivel, hogy tovább utaznak, így ők hazajöttek, Nóri pedig továbbrepült Thaiföldre.A képekért kattintson ide>>> Mint Pali bejegyzéséből kiderült, a gyerekek még soha nem töltöttek huzamosabb időt külön az anyukájuktól. Lehet, hogy az Ázsia Expressz 2 végül nem is a celebeknek lesz a legnehezebb, hanem a Nánási-Ördög családnak? Innentől a verseny számukra is egy nem mindennapi kihívás.Mint a TV2 sajtóosztályától megtudtuk, a helyszínek sora Thaifölddel is kiegészült.– Thaiföldön fejeződnek be a forgatások a Srí Lanka-i versenynapokat pótolva – tudatta a műsor sajtósa.