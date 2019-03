Mick Jagger táncmozdulatai által inspirált balettet mutattak be

A The Rolling Stones énekese, Mick Jagger legendás táncmozdulatait idéző és a brit rockegyüttes slágereire épülő balettelőadást mutattak be kedden a szentpétervári Mariinszkij Színházban.



A nyolcperces Porte Rouge (Vörös ajtó) című darabban, amelyet Jagger balerina barátnője, az amerikai Melanie Hamrick koreografált, a brit rockegyüttes olyan slágerei szólalnak meg, mint a Paint it Black, a Sympathy for the Devil és a She's a Rainbow.



"Próbáltam beleépíteni az előadásba a táncolásnak azt az önfeledt szeretetét és azt az örömöt, amelyet ő érez koncert közben" - mondta párjáról Hamrick, hozzátéve, hogy Jaggernek nagyon egyedi, szabad mozgása van, és ennek a lényegét akarta megragadni a koreográfiában.



A 75 éves énekes maga is részt vett az előadáshoz felhasznált Stones-slágerek kiválasztásában.