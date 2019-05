Milos Formanról is megemlékeznek az idei cannes-i filmfesztiválon

A tavaly elhunyt Milos Forman cseh származású világhírű amerikai rendezőről is megemlékeznek az idei cannes-i filmfesztiválon. A Cannes Classics hivatalos programjában levetítik Forman Egy szöszi szerelme című 1965-ben készült sikerfilmjét, amelyet Oscar-díjra is jelöltek.



A cseh újhullám egyik emblematikus alkotását, amelyet 1965-ben a Velencei filmfesztiválon láthattak először a nézők, teljesen felújították és digitalizálták.



Az Egy szöszi szerelme, amely a hatvanas évek egyik kelet-európai sikerfilmje volt, júniusban tér vissza a cseh filmmúzeumokba és korlátozott terjesztésben néhány mozihálózat is műsorra tűzi.



Korábban már felújították és digitalizálták Milos Forman (1932-2018) két hatvanas évekbeli alkotását, a Tűz van, babám! és a Fekete Péter című filmeket. A régebbi klasszikus cseh (csehszlovák) filmek digitalizálását a prágai Nemzeti Filmmúzeum szervezi állami pénzen.



A felújított cseh filmek többségét azután különböző nemzetközi fesztiválokon újra bemutatják, mert a nyugati és az amerikai filmvilágban ezek kevésbé ismertek.



Az Ikarus XB 1 és Az éjszaka gyémántjai című filmek után Forman híres filmje a harmadik cseh alkotás, amelyet a digitális felújítás után Cannes-ban műsorra tűznek.



A fesztiválon levetítik továbbá Helena a Trestíková és Jakub Hejna cseh dokumentumfilmesek készítette Forman versus Forman alkotást is, amely a neves művész kalandos életét dolgozza fel Jan Novák Milos Formanról szóló könyve alapján.



Forman Csehszlovákia 1968-as szovjet lerohanása után az Egyesült Államokba távozott, leghíresebb filmjeit - Hair, Száll a kakukk a fészkére, Amadeus - ott készítette el.



A dél-franciaországi Cannes-ban május 14-e és 25-e között rendezik a 72. nemzetközi filmfesztivált.