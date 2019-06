Milyen alapvető hibákat vétünk ismerkedéskor?

A nyár közeledtével a társkeresők is aktívabbak lesznek, hiszen minden egyedülálló vágyik rá, hogy hozzá illő párjával vesse bele magát az utazásba és a programokba. Nem szabad azonban kapkodva hozzálátni az ismerkedéshez, mert könnyen belefuthatsz alapszintű hibákba, amik végül pont az ellenkező hatást érik el.



A VagyokNeked.hu társkereső oldal összegyűjtötte, hogy milyen hibákat érdemes elkerülni, ha szeretnéd, hogy ne csak pár randi erejéig legyenek kíváncsiak rád.



1. Erőlteted



Ez az egyik legalapvetőbb szabály, hiszen egyből ki lehet szúrni, ha valaki túlságosan is erőlteti az ismerkedést. Maradj lelkes, de ne told túl az igényeidet és az elképzeléseidet az első pár randin.



2. Túlgondolod



Nem éri meg gyorsan beleélni magad pár randi után a kapcsolatba. Gondolj bele, hogy még nem ismered igazán azt az embert, akivel csak pár találkozótok volt. Nem érdemes az első fellángolásra alapozni, és lehet a partnered is elijeszted vele.



3. Rátapadsz



Egy kapcsolat kezdetén nem feltétlenül kell egymás nyakában lógni. Érdemes megtartani a teret, ezért heti egy vagy két randi is bőven elég. Ezzel a másik is látni fogja, hogy van egy kialakított életed, és nem dobsz el rögtön mindent egy randiért.



4. Mindig online vagy



Ha folyton elérhető vagy, és minden üzenetre azonnal válaszolsz, akkor igen hamar rád fognak unni. Nem érdemes már a közösségi médiában is egyből ismerősnek lennetek, hiszen nem tudhatjátok, hogy tényleg lesz-e valami a kapcsolatból. Persze lehet törölni később egymást, de jól gondold meg te is, hogy kinek engedsz hozzáférést az adatlapodhoz.



5. Irányítasz



Persze csak azt lehet irányítani, aki hagyja, de ha folyton csak a te kezedben van a kapcsolat gyeplője, akkor egyoldalúvá válik, és szépen lassan nem a partnere leszel a másiknak, hanem a pótszülője.



6. Rágörcsölsz



Aranyszabály, hogy nem szabad nagyon rágörcsölni a társkeresésre, hogy akkor most mindenáron társat akarsz. Az egyedüllét miatti kétségbeesés sok helytelen tettre sarkallhat, de próbálj meg ezeken felülkerekedni, és az ismerkedést fogd fel lehetőségként, ne pedig kötelezően teljesítendő feladatként.