Minden eddigi bevételi rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végjáték

Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm - jelentette be a forgalmazó Walt Disney Co.



A produkcióra, amely 22 Marvel-szuperhősfilm végére tesz pontot, hazai piacán, az Egyesült Államokban és Kanadában 350 millió dollár értékben váltottak jegyet.



A korábbi észak-amerikai nyitó hétvégi bevételi rekordot a Bosszúállók: Végtelen háború tartotta 257,7 millió dollárral. A külföldi, 640,5 millió dolláros bevétel is jóval magasabb minden eddiginél.



A fantasy-sci-fit minden korábbinál több filmszínházban kezdték forgalmazni Észak-Amerikában, a jegyeladások már elővételben rekordot döntöttek. Egyes amerikai mozik nonstop vetítették a filmet a hétvégén.