Mohamed Fatimának elege lett: inkább óvónő lesz külföldön, mint hogy itthon énekeljen

Nem is tudom hol kezdjem amit most akarok írni de ennyivel tartozom azoknak akik szeretnek és nem értik az elutazásom okát! Sokan kérdezik tőlem, hogy miért nem énekelek már? Az van hogy énekelek meg énekelni is fogok mert mielőtt híres lettem is énekeltem de nem tudok beállni a sorba ahol a 20.dik bohóc lehetek a palettán ahol nem a tehetség, az érték a fontos hanem az, hogy mennyire vagy botrány arc! Nekem egy 3éve Isten új utat mutatott! Ki vezetett engem erről a területről és nem kellett tovább a normák szerint énekelnem! Amikor rá jöttem, hogy el veszett az örömöm a saját zenémben akkor kezdtem el gyerekekkel foglalkozni! Rá jöttem szerepelhetek 40klippbe ha az nem az enyém és csak részben vagyok benne! Rá jöttem arra hogy többet ér az amivel meg áldott Isten mint az hogy egy egész ország félre ismerjen! Így eljutottam arra a színtre hogy már újra tudok örömből énekelni és nem pedig egy bizonyos kategóriának megfelelni! A gyerekek őszintesége és tisztasága volt az ami minden bajomon át vitt és ezért döntöttem úgy,hogy most elmegyek és hivatalosan is ovónéni leszek! Ez lenne az igazi oka amiért most picit el megyek és bár egyik szemem sír a másik nevet de mégis tudom azt, hogy most az igazi céljaim felé tartok! Nem könnyű mindent újra kezdeni a 0ról egy idegen országban de mégis azt gondolom ha megsem próbálom akkor örökké bánni fogom! Kívánom nektek,hogy soha ne adjátok fel és merjetek lépni a céljaitok ért!