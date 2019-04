Most egy ideig nem koncertezik Tóth Gabi, de erre nagyon jó oka van - Gyermeket vár

Az elmúlt 15 évben abban a hitben éltem, hogy velem ez az Isteni csoda nem történhet meg, hiszen az orvosok nem kecsegtettek sok jóval, most mégis győzött a szeretet, kegyelmet kaptunk, imáimat meghallgatták.

Első gyermekével várandós Tóth Gabi. A 31 éves énekesnő a Facebook oldalán jelentette be a nagy hír. A sztárt a közelmúltban jegyezte el párja, Krausz Gábor mesterszakács, sokan már tűkön ülve várták, mikor vállalnak babát - írja a Bors Az énekesnő hosszas küzdelem után tudott teherbe esni, előreláthatólag egy darabig nem koncertezik. Utoljára péntek este állt színpadra Majka társaságában, ahol a Budapest Dal 2019 közönségdíjasai lettek a Mi éltünk című dalukkal.– Most nyugalomra van szükségem. Vigyáznom kell magamra és a kicsire. Szülők leszünk. Feladtam a reményt, hogy ez valaha megtörténik, de új szerepre hívott minket a sors, amiért végtelenül hálásak vagyunk és amit nagyon meg kell becsülnünk, mert tényleg csoda, hogy lehetőséget kaptunk rá. Éppen ezért most egy darabig nem tudok színpadra lépni. Fokozottan figyelnem kell, pihenni sokat és nyugalomban élni – közölte a rajongóival Tóth Gabi.Őszintén írt arról is, hogy mindeddig abban a hitben élt, hogy nem lehet édesanya és az orvosok sem biztatták sok reménnyel.- fogalmazott az énekesnő.