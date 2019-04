Mostantól a legmodernebb technológiával felszerelt stúdióból sugároz a Bartók és a Dankó Rádió

A legmodernebb, 21. századi technológiával felszerelt stúdiók épültek a Bartók Rádió, illetve a Dankó Rádió számára. A Bartók kettő, illetve a Dankó egy stúdióját - utóbbi a legnagyobb közülük - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) saját forrásból hozta létre kevesebb mint fél év alatt - mondta Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója a pénteki sajtóbejáráson."Korábban ideiglenes stúdiókban dolgoztunk az MTVA óbudai telepén, most olyan stúdióteret kaptunk, amely a világon bárhol megállná a helyét. Vadonatúj technikai berendezésekkel, DHD pultokkal, a korábbinál jóval több monitorral, mikrofonokkal, kábelekkel, lehetőséggel számolhatnak a műsorkészítők. A műsorvezetők két-három vendéggel tudnak egyszerre beszélgetni" - fogalmazott a csatornaigazgató.A Dankó, a népszerű nótarádió, illetve az ország egyetlen országosan fogható klasszikus zenei rádiója, a Bartók 2-es stúdiójába ezentúl akár kisebb zenekarok is beférnek és előadhatják produkciójukat. Devich Márton kitért arra, hogy a rádióhallgatók sokkal jobb hangzást kapnak, a külső zajokat teljesen ki tudják szűrni."Méltó környezetet kaptunk csatornáinkhoz" - fogalmazott Devich Márton.A csatornaigazgató szólt arról, hogy az immár a Bartók 2-es stúdiójából naponta 6 órától 12-ig, illetve 15-től 19 óráig megy élőben az adás. A Bartók 1-es produkciós stúdió, ahol az összejátszott műsorok felvételei, illetve utómunkálatai zajlanak. A Dankó, valamint a Bartók 2-es stúdiójába nagyképernyős televíziókészülékeket is beépítettek, amely a műsorkészítésben, az élő adásban és a dekorációban egyaránt többletet tud adni."Az új stúdiók kialakításának projektje a múlt év őszének végén indult, az építkezés az év vége felé kezdődött és határidő előtt fejeződött be" - mondta a tizennégy fős stábot irányító Devich Márton az MTI-nek.