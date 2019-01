Mutatjuk, mivel töltheti az időt, ha el akar menekülni a hóesés elől - mozipremierek

Creed II.

Mindenki tudja

Kezedben a sorsod

Szokták mondani, hogy az élet küzdelem. Madách Imre erre komplett filozófiát is alkotott, ám ha az embernek a munkája is küzdelem, mit sem érnek a magyar irodalom nagyjai. Adonis Creed nagy meccsre készül. S ha nem volna elég, hogy alapból egy random kihívás súlya is nagy terhet rak rá, ebben esetben a súlyt a kihívója személye, s a családjaik közötti generációs összefonódás csak hatványozza. Adonisra nem egy szimpla meccs vár, hiszen ellenfele az, kinek az apjával való harcban Adonis apja is életét vesztette. A bosszú lehetősége és a keserű örökség egyaránt nehéz árnyékot vet a srácra és a családjára is, ám a vészterhes időkben végig mellette van edzője, Rocky Balboa, aki képes az összeomlás széléről is visszarángatni a fiút. A Creed II., bár nem ér fel elődjéhez, mégsem egy rossz film. Sablonos ugyan a története, s jópár karakter kidolgozatlan maradt, a személyes sorsok és tragédiák ábrázolása mégis jól működik a filmben.Laura és két gyereke Buenos Airesből tart testvére esküvőjére, a spanyolországi kis szülőfalujukba, az apuka Argentínában maradt, elfoglaltságai miatt kihagyja az eseményt. A lakodalom jó hangulatban, a latin virtus nagykönyvében foglaltak szerint zajlik, ám a negyedik fal mögötti külső szemlélő sejtheti, hogy valami készülőben van. Elmegy az áram, és a felfordulás végére már láthatóvá is válik, hogy az idilliből drámaiba váltó felvezetés mi célt is szolgált: Laura lánya eltűnt. Az esemény olyan láncreakciót indít el, mely sok régi titkot hoz a felszínre, sok régi sebet tép fel. Azt, hogy a sztori érzelmi hullámvasútra ültesse a nézőt nem csak a cselekmény, de a színészi játék is nagymértékben segíti. Javier Bardem hozza a tőle megszokott zseniálisan rétegelt alakítást, és Penélope Cruz is kimagaslót alkot az összeomlás szélén álló karakterével.Az első hallásra életvezetési tanácsnak tűnő cím a történetben már laza szóviccként hat, nézzük: a Párizs zűrös környékéről származó Mathieunak világ életében nem volt más menedéke, csak a zene. Miután idős mestere, Jacques meghalt, a fiú is hanyatlani kezdett, céltalanul, a züllés vette át a főszerepet az életében. Egy nap a pályaudvar közepén élt éppen hobbijának, a zongorázásnak, s mennyei zenéjével magára is vonta a zeneakadémia igazgatójának figyelmét, aki kisvártatva élete lehetőségével kínálja meg. A fiú vonakodik, s lerázza az igazgatót. Nemsokára egy rendőrségi ügy kapcsán ismét feltűnik az önjelölt mentor, s ultimátumként ajánl fel egy helyet a konzervatórium diákjai között. A kérdés csak az, hogy Mathieu vajon él-e a lehetőséggel, mely megváltoztathatja egész életét. A Kezedben a sorsod jellegű filmekből tizenkettő egy tucat. A hollywoodi szkriptdoktorok álma az ilyen alkotás, melyben minden óramű pontossággal működik, s olyan jól használja a sablonokat, hogy nyugodtan hagyja az érdektelenségben szabadon úszni a nézőt még a végefőcím után is, mintha mise történt volna.