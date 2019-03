Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató hatodszor

Hatodik alkalommal indul a koncertező előadók hazai versenye, a Nagy-Szín-Pad!. A 2019-es mezőnyt a Follow the Flow, KosziJanka, a New Level Empire, a Nomad, a Stolen Beat, a Useme, a USNK és a Bluebay Foxes alkotja.



A résztvevők meghívást kapnak többek között a Szigetre, a VOLT-ra, a Strandra, a MOL Nagyon Balaton eseményeire és a Campusra, a győztes pedig a fesztiválok nagyszínpadán koncertezhet. A Nagy-Szín-Pad! elődöntői május 8-9-10-11-én lesznek, a döntő május 16-án, a helyszín a fővárosi Akvárium Klub. A koncerteket az M2 Petőfi TV élőben közvetíti - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a Nagy-Szín-Pad! meghívásos alapon működik; tehetségmutató, amelyben olyan előadók és zenekarok vesznek részt, akik és amelyek klubszinten már jelentős népszerűségre tettek szert. A rendezvénysorozat kezdő lökést adhat azok számára, akik eddigi karrierjük során már bizonyították a nagyszínpad-érettségüket, megalapozták a jövőjüket, csak a nagy áttörés lehetőségére várnak.



"A Nagy-Szín-Pad! hitelességét mutatja, hogy eddigi éveiben olyan előadók és zenekarok szerepeltek benne, akik és amelyek ma már arénákat töltenek meg, és a fesztiválok nagyszínpadán, főműsoridőben játszanak" - áll a kommünikében. Ezek közé az előadók közé tartozik a Halott Pénz, a Margaret Island, a Honeybeast, a Lóci Játszik vagy az Apey & the Pea. Az első Nagy-Szín-Pad!-ot 2014-ben a Mary Popkids nyerte, a következő években az Ocho Macho, a Bohemian Betyars és a Lóci Játszik győzött, tavaly az Apey & the Pea.



Lobenwein Norbert, a Nagy-Szín-Pad! alapítója kiemelte: a mezőny idén is színes és erős. A résztvevők között akad tehetséges énekesnő, tehetségkutató-győztes rapcsapat, nagy rajongótáborral rendelkező együttes, a YouTube-on nézettségi rekordokat döntögető trió és évek óta dolgozó rockzenekar is.



Száznál is több koncertszervezőtől, producertől, újságírótól, zenei szerkesztőtől érkeznek ajánlások az előadókról, közülük választotta ki egy nagy létszámú kör azt a nyolcat, amelyet meghívtak a versenyre.



"A Nagy-Szín-Pad! elődöntői és döntője teljes koncertekből áll, így akár egy négy plusz egynapos fesztiválnak is tekinthető. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a résztvevőknek a lehető legprofesszionálisabb lehetőséget nyújtsuk a nagyobb közönség előtti bemutatkozásra, és idén számos újítást bevezetve még nagyobb hangsúlyt fektetünk a látványelemekre" - fogalmazott Lobenwein Norbert. A fesztiválfelkérések mellett számos más díjjal ismerik el a legjobb Nagy-Szín-Pad!-osokat.



Az elmúlt öt évhez hasonlóan idén is a fővárosi Akvárium Klub a helyszíne a Nagy-Szín-Pad! elődöntőinek és döntőjének. Május 8-án a Follow the Flow és KosziJanka, 9-én a Nomad és a New Level Empire, 10-én a Useme és a Stolen Beat, 11-én a USNK és a Bluebay Foxes lép színpadra az elődöntők során.



A Nagy-Szín-Pad!-ot 2014-ben indította el a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió, és azóta is együtt gondozzák.



"A 2019-es fellépőket elnézve biztosra vehető, hogy az idei évben is zenei csemegéktől hemzsegő estéket izgulhatunk végig május elején a helyszínen, az Akváriumban és a Petőfi TV-ben is" - idézte a közlemény Tiszttartó Tituszt, a Petőfi Rádió csatornaigazgatóját. Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója azt emelte ki, hogy a könnyűzenének szüksége van az ilyen jellegű kezdeményezésekre, amelyek keretében az előadók egy országos lefedettségű televízióban mutathatják meg magukat.



A tehetségmutató elődöntőit és a május 16-i döntőt az M2 esti műsorsávjában 21 óra 5 perctől láthatják a nézők.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)