Nagy ugrás a 3D nyomtatás fejlődésében a Kaliforniában kifejlesztett új technológia

A hagyományos háromdimenziós nyomtatáshoz képest gyorsabban és pontosabban képes elkészíteni mindenféle tárgyat az az új 3D-s nyomtatási eljárás, amelyet a Kaliforniai Egyetem kutatói fejlesztettek ki.A hagyományos 3D-s nyomtatók vékony rétegek egymásra rakásával készítenek tárgyakat. Az eljárásnak vannak hátrányai, köztük az, hogy bizonyos formákhoz, mint például a boltívek, szükség van alátámasztásra a rések feltöltéséhez.Az adott tárgy nyomtatását a tudósok azzal kezdik, hogy három dimenzióban számítógépen vagy megrajzolják vagy szkennelik azt. Ezt átalakítják videofelvételek sorozatává, amelyek megmutatják, hogy különböző szögekből miként fest a tárgy. Egy vetítővel ezeket a felvételeket egymásután átlövik egy forgó üvegkonténerbe, amelyet sűrű, fényérzékeny polimerrel töltöttek meg. Amikor fény éri, megkezdődik a polimerizáció. Amint elkészült a tárgy, a fel nem használt anyagot kiöntik, majd újrafelhasználják.Ily módon egy centiméter magas tárgyakat kevesebb mint egy perc alatt képesek elkészíteni, ami sokkal gyorsabb, mint a rétegek egymásra helyezésével készülő nyomtatás - olvasható chemistryworld.com című hírportálon, amely videóval is illusztrálta az eljárást.A kutatók a laboratóriumban megalkották A gondolkodó szobor egy centiméteres és négy centiméteres mását, készítettek kicsiny hidat, fogmodellt is. A legnagyobb tárgy, amelyet eddig készítettek tíz centiméteres, a legkisebb 0,3 milliméteres.A szakemberek most azt tanulmányozzák, milyen és mekkora tárgyak készíthetők az új eljárással. Elsősorban dizájnerek számára készült mérethű modelleken, fogimplantátumokon és gyógyászati protéziseken gondolkodnak.